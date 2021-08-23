【輝瑞疫苗】美批全面授權 強制員工打針企業料增

美國食品藥物管理局料於短期内全面授權使用輝瑞疫苗，可增加民眾對新冠疫苗的信心。亦有專家估計一旦全面授權輝瑞疫苗後，將有更多企業強制員工接種新冠疫苗，防止Delta變種病毒擴散。

美下月全國開打加強劑 與次劑最少隔8個月 【下一頁】

《紐約時報》報道，美國食品藥物管理局（FDA）全面授權輝瑞（Pfizer）疫苗後，藥廠就可直接於市場上向消費者出售新冠疫苗。

外科醫生默蒂（Vivek Murthy）向CNN表示，輝瑞疫苗獲全面授權後，會為正考慮制定疫苗接種要求的企業及大學帶來信心，推動他們強制人們接種疫苗，創造安全的工作及學習環境。

美國公平就業機會委員會指，雖然就算FDA沒有作全面授權，企業也有法律權利強制員工接種新冠疫苗。但FDA全面批准使用輝瑞疫苗後，企業實施強制疫苗接種的措施，員工作出法律挑戰的效力也將大大降低。

法國連續6周全國示威 反對推行疫苗通行證（多圖） 【下一頁】

此外，FDA全面授權接種輝瑞疫苗，亦會增加民眾對接種新冠疫苗的信心。布朗大學公共衛生學院副院長蘭尼（Megan Ranney）表示，當FDA全面授權使用輝瑞疫苗，大學就有更好的機會在報紙、社交媒體和電視上，宣傳輝瑞疫苗的安全及有效性，包括預防死亡及住院風險等。

美國Delta變種病毒肆虐，帶動更多民眾接種新冠疫苗，根據美國疾控中心（CDC）截至上周六（21日）的數據，當地連續3日為民眾接種超過100萬劑新冠疫苗，有51.3%民眾已完成接種疫苗（編按：部分人接種只需一劑的強生疫苗）。

責任編輯：郭麗明