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【輝瑞疫苗】美國全面批准使用 強制員工打針企業料增加（第二版）

環球社會熱點 22:55 2021/08/23

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美國食品藥物管理局周一全面授權使用輝瑞疫苗，以增加民眾對新冠疫苗的信心。有專家估計一旦全面授權輝瑞疫苗後，將有更多企業強制員工接種新冠疫苗，防止Delta變種病毒（印度首先發現）擴散。

（第二版更新FDA正式批准）

美下月全國開打加強劑 與次劑最少隔8個月 【下一頁】

美國食品藥物管理局（FDA）周一全面授權輝瑞（Pfizer）疫苗，為首個全面批准相關疫苗使用的國家。輝瑞期望全面授權後，可提升公眾對輝瑞疫苗的信心。

FDA表示，輝瑞及BioNTech的疫苗符合局方對產品安全性、有效性和製造質量的高標準，公眾可以非常有信心。當局形容這次全面授權使用是一個里程碑，令美國距離改變疫情的進程又近了一步。

外科醫生默蒂（Vivek Murthy）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，輝瑞疫苗獲全面授權後，會為正考慮制定疫苗接種要求的企業及大學帶來信心，推動他們強制人們接種疫苗，創造安全的工作及學習環境。

美國公平就業機會委員會指，雖然FDA就算沒有全面授權，企業也有法律權利強制員工接種新冠疫苗，但FDA全面批准使用輝瑞疫苗後，企業實施強制疫苗接種的措施，員工作出法律挑戰的效力也將大大降低。

法國連續6周全國示威 反對推行疫苗通行證（多圖） 【下一頁】

此外，FDA全面授權接種輝瑞疫苗，亦會增加民眾對接種新冠疫苗的信心。

布朗大學公共衛生學院副院長蘭尼（Megan Ranney）表示，當FDA全面授權使用輝瑞疫苗，大學就有更好的機會在報紙、社交媒體和電視上，宣傳輝瑞疫苗的安全及有效性，包括預防死亡及住院風險等。

Delta變種病毒肆虐美國，帶動更多民眾接種新冠疫苗。美國疾控中心（CDC）截至上周六（21日）的數據，當地連續3日為民眾接種超過100萬劑新冠疫苗，有51.3%民眾已完成接種疫苗（編按：部分人接種只需一劑的強生疫苗）。

責任編輯：郭麗明

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