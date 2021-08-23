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【阿里巴巴9988】阿里雲涉泄露用戶資料遭投訴 回應稱已按當局要求整改

股樓投資 18:19 2021/08/23

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近日網上流傳一份浙江省通信管理局的回覆信指，阿里巴巴（09988）旗下阿里雲涉泄露用戶資料。當局表示，已接納有關投訴，並已責令阿里雲改正有關問題。阿里巴巴已連跌8個交易日，今日續跌3.7%，報152.1元，最低見151.2元，成交107.5億元。

【大行點睇】摩通指A股期貨獲批屬重大利好　港交所有機會主導亞洲股票衍生業務  詳情請看[下一頁]

該文件稱，阿里雲於2019年底在未經用戶同意下，將用戶數據泄露予第三方合作公司。消息傳出後，浙江省通訊局回應確認有關信件內容屬實。

【異動股】 獲多間大行齊聲唱好 華潤電力一度飆近兩成  詳情請看[下一頁]

阿里雲回應指，有關事件發生於2019年「雙11」前後，當時一名阿里雲電銷員工違反公司紀律。阿里雲稱，公司嚴禁員工向第三方洩露用戶註冊信息，已嚴肅處理事件，並按當局要求積極整改，強化改進人員管理。

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撰文 : 趙家盈

港股 阿里巴巴－SW（09988） 經濟 股票 阿里雲 浙江省 阿里巴巴 香港 亞洲

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為裝修不惜買低層　講價只獲減2萬都照殺　康怡花園898萬沽
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