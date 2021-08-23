【阿里巴巴9988】阿里雲涉泄露用戶資料遭投訴 回應稱已按當局要求整改

近日網上流傳一份浙江省通信管理局的回覆信指，阿里巴巴（09988）旗下阿里雲涉泄露用戶資料。當局表示，已接納有關投訴，並已責令阿里雲改正有關問題。阿里巴巴已連跌8個交易日，今日續跌3.7%，報152.1元，最低見151.2元，成交107.5億元。

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該文件稱，阿里雲於2019年底在未經用戶同意下，將用戶數據泄露予第三方合作公司。消息傳出後，浙江省通訊局回應確認有關信件內容屬實。

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阿里雲回應指，有關事件發生於2019年「雙11」前後，當時一名阿里雲電銷員工違反公司紀律。阿里雲稱，公司嚴禁員工向第三方洩露用戶註冊信息，已嚴肅處理事件，並按當局要求積極整改，強化改進人員管理。

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