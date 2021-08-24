首爾地鐵工會計劃9月罷工 屆時或引起運營不暢

據《韓聯社》報道，首爾地鐵運營方「首爾交通公社」工會今日（23日）表示，若中央政府和首爾市政府不回應工會要求，將於9月14日起罷工，屆時或起地鐵運營不暢，影響大眾日常生活。

報道指出，工會一旦落實計劃，這將會是2016年以來的首次罷工，屆時地鐵或會停止運作，工會將於26日與全國地鐵在主要地鐵站進行示威。早前，首爾交通公社因財赤而提出裁員，加大至10%以及凍結工資方案，令工會認為此舉是把損失，轉嫁至勞動者。

工會要求，政府須撤銷重組計劃、落實聘用青年計劃、以公費支付公益服務費用等，若政府不接受，將會發起罷工。

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責任編輯：黎淑雯

