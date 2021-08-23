【美元前景】美元升浪未完 專家料美滙指數挑戰94.5才見頂

▲ 外電指礙於疫情，或令聯儲局押後收水步伐，令美元由高位稍回。

疫情又再肆虐全球，熱錢湧入美元避難，令美滙指數突破逾93的9個月高位。而中資專家預計美元升勢未完結，料進一步挑戰94.5才見頂。綜合4位滙市名家的最新預測，上商研究部主管林俊泓預計，由現時到年底，美滙指數高低位介乎92到94.5，年底高企在94.5。中信銀行（國際）首席經濟師卓亮今午（8月23日）回應本報查詢指，由於美國經濟數據表現仍然參差，估計聯儲局主席鮑威爾在央行年會，只會在方向上提及儲局減少買債，避免在時間及具體措施上作出具體暗示。展望美元前景，預測美元指數波動區間為91至94.5，年底目標為92.2。

專家對美滙指數最新預測，可按下圖了解

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光大銀行香港金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為，疫情有惡化趨勢，美元重現避險功能，美滙指數或再挑戰93.5。

花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢料，未來3個月美滙指數料見91.09，半年至一年的目標為93.28。

聚焦鮑威爾周五央行年會發表講話【下一頁】

對於市場聚焦本周四（26日）開始的全球央行年會，尤其是外電指儲局主席鮑威爾於本港時間周五（27日）10時講話。黃栢寧指，7月底的聯儲局議息會議紀錄顯示，幾位聯儲局成員認為在取得實質性「進一步進展」後，應在今年稍後時間開始縮減買債規模。該行暫維持基本預測，最快於今年底聯儲局有機會開始減少買債。

不過，黃栢寧補充，因應全球疫情，由於聯儲局希望評估最近變種病毒個案增加，如何影響就業和經濟狀況，實際宣布縮減買債的時間，可能會在秋季較後時間，但主席鮑威爾仍有機會在Jackson Hole會議，釋出某種暗示。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪