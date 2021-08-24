華興資本上半年純利大增2倍 資管及投行業務增長迅猛 多元業務矩陣韌性盡顯

華興資本（1911）在2021年上半年取得了歷史上最好的半年業績，總收入與淨投資收益按年增長111%至24.6億元（人民幣，下同），淨利潤增速超預期，同比大增202%至12.3億元。面對充滿挑戰的全球經濟環境，華興資本透過持續提升業務協同效應，資管及投行業務實現跨越式增長，驅動整體業績增長。

華興資本獨有的雙輪驅動模式使投行及資管業務產生顯著協同效應。2021年上半年，華興資本投資管理業務表現突出，收入按年大增105%至13.2億元，對集團總收入的貢獻進一步提升至54%。分部經營利潤同按年大增152%至9.9億元，帶動集團整體盈利大增。截至今年上半年，投資管理業務的資産管理規模(AUM)總額持續攀升至超過617億元；已完成投資基金的資金回報倍數(MOIC)平均為4.3倍，平均內部回報率(IRR)達54%。上半年，華興基金投資在醫療健康、科技及產業升級和消費等領域操盤了多個明星案例。同時，多個項目登陸二級市場，進一步為基金創造了退出機會，盈利釋放持續性良好。未來，新基金將背靠智能技術聚焦四大賽道：智能消費、智能產業、智能健康及智能企業服務 ，為基金貢獻長遠價值。

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投資銀行業務為華興資本盈利能力提升的另一大引擎，上半年業績強勢上揚，收入按年大增168%至7.4億元，其中股票承銷業務收入大幅上升1,412% 至3.2億，為紀錄高點。分部經營利潤亦大增628%至2.8億元。華興資本投資銀行在中國大陸、香港及美國三地持牌的布局、持續投入大量資源及招聘頂級人才有助公司在多個重大首次公開發行(IPO)項目中擔任重要角色。集團上半年完成的矚目港股及美股IPO包括快手、京東物流、百度、滿幫集團、BOSS 直聘、知乎等。投行業務在香港市場的優勢地位得到進一步確認。上半年，華興資本在港股股票承銷全市場排名第6位，在中資機構中排名第3位。隨著智能製造、生物製藥等行業高速發展，華興資本作為第一批深度佈局生物醫藥、智能製造、硬科技企業的投行優勢明顯，增長確定性高。

2021年上半年，華興資本持續強化投行業務與華興證券業務的協同效應，帶動華興證券投行業務穩步向好。同時，財富管理業務持續發展，集團的業務版圖日趨完善。

華興資本董事長兼首席執行官包凡先生表示：「集團的多元化佈局有助增強集團的週期性抗逆能力。在複雜多變的宏觀環境下，展現出集團強大的實力與韌性。未來，華興資本將繼續深耕智能經濟領域，致力爲客戶、領軍企業及股東創造更高價值。」

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