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新西蘭增35宗本土個案 全國延長封城至周五

環球社會熱點 17:39 2021/08/23

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為抑制Delta變種傳播，新西蘭上周實施封城。新西蘭周一（23日）宣布再增35宗新冠確診個案，決定延長新西蘭封城措施至周五（27日）。新西蘭總理阿德恩表示，該國距離消滅病毒仍很遠，但有新西蘭衛生官員指新西蘭未來或需解封。

莫里森承認澳洲難「清零」考慮7成人打完針解封 【下一頁】

新西蘭政府周一宣布，全國再增35宗確診個案，新一輪疫情確診患者數字累計升至107人。新西蘭上周為3%人口進行檢測，結果顯示基本傳染數R0值最少達到6，即每名新冠患者傳播可最少6人。

阿德恩（Jacinda Ardern）表示，該數目低於1才代表已消滅病毒，所以距離抗疫成功仍很遠。她更警告，密切接觸者已遍布全國。

新西蘭當局宣布，全國封城措施延長至本周五（27日），而大部分確診個案集中於該國最大城市奧克蘭（Auckland），奧克蘭封城延長至本月底。政府會在措施完結前再次評估，會否如期結束封城。阿德恩認為疫情尚未見頂，對新西蘭民眾而言，目前最安全的做法是執行更長時間的防疫措施。

法國連續6周全國示威 反對推行疫苗通行證（多圖） 【下一頁】

正當新西蘭當局力求「清零」之際，新西蘭負責應對新冠疫情的部長希普金（Chris Hipkins）周日（22日）卻承認，Delta變種的確對當局長期計劃造成「很大問題」（big questions），患者可在24小時内受感染並傳染他人，反映現時所有防疫措施不夠充足及穩固。希普金形容Delta變種的出現改變一切，新西蘭未來或需解解封。言論與政府抗疫方向相反。

根據Our World in Data數據，新西蘭截至周日約2成人口完成接種新冠疫苗。

責任編輯：李俊儀

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