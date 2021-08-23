【美股知識】什麼是盤前盤後？又有什麼要留意?

投資美股的新手，經常會聽到盤前盤後交易，也有許多股票會有盤前盤後出現異動。那麼，到底什麼是盤前盤後呢？

盤前盤後交易是，顧名思義，是指在正常交易時間段外進行買賣。紐交所和納斯達克都有專門的盤前盤後交易時段，以美東時間夏令時間為例，盤前是04:00AM至09:30AM，盤後：16:00PM至20:00PM，即北京時間的04:00PM至09:30PM（盤前），及16:00AM至20:00AM（盤後），冬令時間延長半小時。

美股盤前盤後交易量都不會很高，並且流動性不強，買賣價差也比較高，一般只有大型股（如Tesla或Apple）等會有成交量，這是因為大型機構投資者不會在盤前盤後交易股票，只有散戶才會在盤前盤後交易。

同時，因為美國規定公司公布業績要在交易時段外，因此在業績公布日，股票股價會在盤前盤後有大幅波動，交易量也會大增。

是否可以進行盤前盤後交易取決於投資者開戶的券商，大部分美股券商都允許盤前盤後交易，另外一小部分券商則不允許或者需要進行電話人工委託才可以進行盤前盤後交易。美股盤後交易主要以ECN、電子交易去撮合，盤後交易時券商只能用限價單交易，而不是市價單。