滙豐香港區總裁施穎茵 下月接任恒生銀行CEO

恒生銀行(00011)宣布，在5月宣布接受治療並作短時期休假的行政總裁鄭慧敏，將調回香港上海滙豐銀⾏有限公司，並將辭任該行執⾏董事、副董事⻑兼⾏政總裁，上述變更將於今年9月1日生效。恒生同時宣布，滙豐控股(00005)集團總經理兼香港上海滙豐銀⾏有限公司香港區⾏政總裁施穎茵，將接任為該⾏執⾏董事兼⾏政總裁。上述變更同樣於9月1日生效。 滙豐香港區⾏政總裁懸空一職，將由滙豐香港區營運總監林慧虹署任。

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52歲的施穎茵在擔任滙豐香港區行政總裁前，亦曾於2011至2015年期間，擔任香港上海滙豐銀行香港零售銀⾏及財富管理業務主管 ，及亞太區零售銀⾏及財富管理業務市場及客戶方案主管。根據滙豐集團之薪酬政策，施穎茵擔任本行董事將不會收取任何董事酬金。但作為恒生⾏政總裁，施穎茵之總固定年薪為港幣850萬元，並可獲按表現計算之 花紅以及適用於本行同級行政人員之其他福利。

另外，滙豐集團常務總監、亞太區聯席⾏政總裁廖宜建將代替前亞太區行政總裁王冬勝，出任為恒生非執⾏董事及提名委員會委員，自今年9月1日起生效。

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