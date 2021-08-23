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滙豐香港區總裁施穎茵 下月接任恒生銀行CEO

股樓投資 17:22 2021/08/23

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恒生銀行(00011)宣布，在5月宣布接受治療並作短時期休假的行政總裁鄭慧敏，將調回香港上海滙豐銀⾏有限公司，並將辭任該行執⾏董事、副董事⻑兼⾏政總裁，上述變更將於今年9月1日生效。恒生同時宣布，滙豐控股(00005)集團總經理兼香港上海滙豐銀⾏有限公司香港區⾏政總裁施穎茵，將接任為該⾏執⾏董事兼⾏政總裁。上述變更同樣於9月1日生效。 滙豐香港區⾏政總裁懸空一職，將由滙豐香港區營運總監林慧虹署任。

【恒大危機】再有兩高層售系內股份 恒大急挫一成創4年來新低   詳情請看【下一頁

52歲的施穎茵在擔任滙豐香港區行政總裁前，亦曾於2011至2015年期間，擔任香港上海滙豐銀行香港零售銀⾏及財富管理業務主管 ，及亞太區零售銀⾏及財富管理業務市場及客戶方案主管。根據滙豐集團之薪酬政策，施穎茵擔任本行董事將不會收取任何董事酬金。但作為恒生⾏政總裁，施穎茵之總固定年薪為港幣850萬元，並可獲按表現計算之 花紅以及適用於本行同級行政人員之其他福利。

另外，滙豐集團常務總監、亞太區聯席⾏政總裁廖宜建將代替前亞太區行政總裁王冬勝，出任為恒生非執⾏董事及提名委員會委員，自今年9月1日起生效。

【恒指季檢】招行李寧信義玻璃晉身藍籌 交行被剔出恒指  詳情請看【下一頁

同場加映  【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

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撰文 : 李尚毅

恒生銀行（00011） 港股

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