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【大行點睇】摩通指A股期貨獲批屬重大利好　港交所有機會主導亞洲股票衍生業務

股樓投資 17:03 2021/08/23

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摩根大通發表的研究報告指，證監會終批准A股期貨，認為對港交所(00388)屬重大利好，相信影響遠多於期貨交易量及收入增加，在A股合約支撐下，港交所現在有機會主導亞洲股票衍生業務，而其他有大量零售投資者基礎的業務如如期貨、窩輪、指數套利等將更顯著。該行將港交所目標價由550元升至580元，評級「增持」。另一方面相信新交所市場份額或會流失，並將現價格競爭，故將新交所評級降至「中性」。

該行的基本情景顯示，保守估計A股期貨交易量將相當於新交所A50交易量的5倍，而A股期貨交易量每增一倍，估計可為其每股盈利增約2%，對經營利潤率影響亦類似。在新交所方面，部行料A50交易量將下跌，短期將影響A50相關收入約兩成，並拖累新交所5%的盈利。

 

 

 

大行對港交所評級及目標價：

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同場加映﹕【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

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撰文 : 周兆邦

香港交易所（00388） 港股
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