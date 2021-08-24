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【網民熱話】 疫情習慣在家吃飯 港男醒覺外出用餐很貴 網民：高價吃垃圾

理財智慧 11:00 2021/08/24

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疫情維持快一年多了，市民由一開始的抗拒口罩，到現在口罩不離身，生活習慣都改變了不少，吃飯前用酒精搓手，保持社交距離等。近日有網民於網上討論區發文，指疫情後發現外出用餐實在很貴。

網民經歷：

    點擊圖片放大
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樓主又補充自己午餐最便宜也要30多元，被一眾網民羡慕，指「我公司附近午餐要六、七十元！」、「尖沙咀至少要八十起....」等。他們更指有時候要加班的話，吃夜宵又要另一大洗費，很「甘」！

【美股知識】什麼是盤前盤後？又有什麼要留意?【下一頁

網民覺得樓主醒覺太遲，因為本來外出用餐就很貴，直言：「高價吃垃圾」。如果想省錢的話，樓主可以每天吃少一餐。

有人又有另一看法，指每天在家中煮飯，聞油煙容易有癌症，省下來的錢也不夠人看醫生，偶爾出去吃飯是十分正常，勸樓主放鬆一點。

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責任編輯：張瑋婷

疫情 醫生 網上討論區 尖沙咀 癌症

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