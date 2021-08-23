▲ 【業績｜藥明系】藥明生物上半年多賺150% 未完成訂單近千億

CRO行業龍頭藥明生物 （02269） 公布，2021上半年股東應佔盈利為18.42億元（人民幣．下同），按年增長150.3%，並高於藥明生物早前盈喜預期升135%以上。藥明生物每股基本盈利0.44人幣，不派中期息。

期內，藥明生物收入為44.07億元，按年增長126.7%；毛利為22.97億元，按年增長191.7%；毛利率升11.6個百分點，至52.1%。經調整純利為17.69億元，按年升163%。

截至6月底，藥明生物訂單總量（包括未完成服務訂單及未完成潛在里程碑付款訂單）按年增長31.7%，至124.65億美元（折合約971億港元）；而去年底未完成訂單總量為113.24億美元。其中，未完成服務訂單增長25.2%至72.29億美元；未完成潛在里程碑付款訂單增長41.9%至52.36億美元。

上半年，藥明生物新增2個商業化生產項目，後期（第III期）臨床開發由去年末的28個，增至期內的32個。

相對去年末為369名客戶提供服務，截至6月底，客戶數目降至352名。但期內，公司與全球20大製藥公司中的18家及中國50大製藥公司中的36家開展合作，相對去年末分別為14家及32家，顯示藥明的業務正更集中於頭部的製藥公司。

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編輯：區嘉俊

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