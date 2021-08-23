【著數優惠】逾7,000呎K11 Select正式開幕！K11 Art Mall推限時購物消費奬賞達1,000元

周末又多個好去處了！尖沙咀K11 Art Mall的逾7,000呎K11 Select正式開幕，劃分了Zone A及Zone B等兩大區域，並邀請多個品牌包括主打Unisex的LIBeraTION、HOAX 進駐，讓市民隨時隨地逛街。

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為慶祝開幕，K11 Art Mall推出多個限時優惠，包括消費滿300減低50元的消費奬賞，更有機會送出1000元的獨家奬賞，並由即日至9月15日，凡在K11 Select消費，憑2間K11 Select商戶消費單據，買滿1,000元可享K11 Select的250元電子禮券1張；買滿3,000元，更可享K11 Select的250元的電子禮券2張及價值500元的指定工作坊一堂。

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責任編輯：潘曉豐