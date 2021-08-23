【Good Food,Good Mood@iM網欄】最新人氣法國餐廳 中環置地Ami（上）

近日忙得不可開交，為的是籌備新店開張事宜。是的，本人所屬的公司，繼尖沙咀一星ÉPURE、中環二星Arbor，以及在香港擁有五間分店的法國王室品牌DALLOYAU之後，再於本月在中環歷山大廈三樓開設全新法國餐廳Ami，甫開業已有不少城中名人到訪支持，對我來說可算飲得杯落。

Ami在法文是「朋友」的意思，顧名思義，餐廳是想成為各方好友的聚腳點。Ami主打「fine bistronomie」概念；bistronomie一詞近年在巴黎興起，把「bistro」和「gastronomy」結合，讓食客在舒適悠閒的環境中享受可媲美fine dining的優質美食。餐廳劃分為四個區域：擁有6張散枱同時可合體成為一張大圓枱的Salon、處於餐廳中心位置的The Lounge、可二合為一的私人貴賓房The Gallery，還有中環罕有的戶外用餐區The Garden。餐廳的廚房由米芝蓮一星大廚Nicolas Boutin及法籍主廚Eric Taluy掌舵，主打巴黎美食，每天供應set lunch、a la carte散點菜譜及八道菜Chef's Inspiration Tasting Dinner。

餐廳開業前，公司特別安排了一次試餐，我在當晚品嚐了一頓「濃縮版」Chef's Inspiration嚐味晚餐，雖然只得六道菜，但仍可嚐到廚師紮實的廚藝及對味道balance的掌控。晚餐由傳統法式葉子麵包（Fougasse）揭開序幕，味道有點像意大利Focaccia麵包，帶有濃郁的香草味，一旁的橄欖醬以洋蔥及法國蜜糖芥末調味，用來代替牛油足夠美味。

前菜是「八爪魚無花果沙律」，簡單地用橄欖油調味，時令的法國無花果清甜，乾蔥提升了香氣，薩塔蘿尼頂級雪莉醋帶飽滿果香，酸甜度適中，打造了一道清新的開胃菜。

Chef Nicolas的龍蝦菜式一向頂瓜瓜，火候掌控剛好，使龍蝦肉保持鮮嫩多汁；這道「龍蝦甜菜頭」配上金黃色及紅色的甜菜頭，分別做成脆片、菜泥及新鮮菜片，口感豐富，可惜甜菜頭是我的大敵，令我無法細意欣賞。

「香煎日本海魴」用焦牛油煎香，帶淡淡堅果香味，墊底的法國白豆（Paimpol coco bean）口感偏「粉」，用龍蒿草及多種貝殼類海產的濃縮精華製作奶油汁，味道香濃、鮮甜，但不油膩。

接著是邪惡的鴨肝，甘香豐腴，滑不溜口，配上海苔、梭子魚子及白奶油醬汁（Beurre Blanc），為經典的鴨肝料理添上一點新意。

散點菜譜中帶骨而大份的「法國櫻桃鴨」適合與好友共享，來到Tasting Menu便成為主菜，鴨肉粉色鮮嫩，配上酸度頗高的法國布冧及棗子肉汁，中和了飽膩感。

甜品是芝士蛋糕，聽落簡單，要做得好也不容易；這裡的芝士蛋糕較接近日式風格，不像New York Cheesecake般「實的的」，而是鬆軟而輕盈的，而且賣相精緻，帶了一頂紅色帽子，載著各種夏日莓果，酸酸甜甜，用來結尾剛剛好。

今次講完Tasting Menu，下次再為大家介紹散點菜單。

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