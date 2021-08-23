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【友邦股價】友邦傳正與郵儲行探索產品分銷合作機會　未來將拓展10個新地區

股市 16:54 2021/08/23

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【友邦股價】友邦傳正與郵儲行探索產品分銷合作機會　未來將拓展10個新地區

內媒引述消息人士指，友邦保險 （01299） 據報正與郵儲行 （01658） 探索合作機會，兩者或會在友邦保險內地業務所在的城市或省份中，在產品分銷上，於適當市場上展開合作。

友邦與東亞銀行達成為期15年、覆蓋香港及中國內地的獨家人壽保險夥伴協議，詳見﹕【下一頁】

該報道亦指，友邦保險現正籌建湖北分公司，對於未來在內地市場的擴張計劃，已選取十多個省份作為優先拓展區域，未來將拓展10個新地區。

另外，友邦早前與東亞銀行達成為期15年的獨家人壽保險夥伴協議，內媒報道指，友邦保險回覆查詢時表示，友邦保險和東亞銀行簽署的協議並沒有限制友邦保險和其他銀行的合作。

友邦保險周一（23日）全日微升0.16%，收報95.75元，成交額達16.58億。郵儲行跌0.36%，報5.57元，成交額達2.54億。

傳統股強勢回歸，留意更多傳統股消息

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編輯﹕賴奕羚

港股 郵儲銀行（01658） 友邦保險（01299）
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