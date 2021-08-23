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【芯片荒】全球9大芯片商增產能　總庫存達5040億創新高

商業 18:00 2021/08/23

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截至6月底，總計全球9間大型芯片製造商的總庫存創下647億美元（約5040億港元）的歷史新高。

全球芯片短缺問題持續。為應對供應鏈長遠挑戰，不少芯片廠商大幅提高產能以加大庫存量。截至6月底，總計全球9間大型芯片製造商的總庫存創下647億美元（約5040億港元）的歷史新高。

【全球芯片慌】韓國擬為半導體企業員工接種疫苗　已致函三星和LG等企業

《日經新聞網》報道，隨著芯片製造商擴大原材料庫存以推動生產，台積電（TSMC）、英特爾（Intel）、三星電子（Samsung Electronics）、美光科技（Micron Technology）、SK 海力士（SK Hynix）、西部數據（Western Digital）、德州儀器（Texas Instruments）、英飛凌科技（Infineon Technologies）和意法半導體(STMicroelectronics)目前的總庫存處於歷史高位。在提供數據的７間公司中，原材料在總庫存中的份額自2019年3月以來一直在穩步上升，截至今年3月底已佔超過24%。

報道又指出，在芯片需求暢旺下，芯片製造商營收亦非常可觀，市值排名前10的企業於今年第二季淨利達2.76億美元，按年增長約60%，為連續第6季實現增長。為把握商機，不少芯片製造商也繼續大規模擴張，例如台積電計劃在三年內進行1000億美元的資本投資、英特爾已宣布計劃在亞利桑那州新建一座耗資200億美元的工廠。

【芯片荒】 蘋果稱iPhone面臨供應鏈瓶頸　芯片短缺延續至2022年

責任編輯：蘇穎琪

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