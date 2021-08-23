【審計監管】國務院：依法開展跨境審計監管合作　財匯局公布第2宗取得境內審計底稿案例

多間上市公司近年被爆出財務造假，引起政府部門重視。國務院今日發文，要求對會計師事務所及上市公司從嚴監管，依法追究財務造假的審計責任，對財務造假進行精準打擊。其中，在建立監管合作機制中，提出要依法依規開展跨境會計審計監管合作，維護國家經濟信息安全和企業合法權益，增強國際公信力和影響力。

香港財務匯報局同日公布新一份調查案件，第二次根據與國家財政部監督評價局簽訂的審計監管合作備忘錄取得境內審計底稿，完成調查。

財匯局表示，調查涉及一家上市實體的2017年3月底的財務報表，出現與可供出售股權投資的減值評估有關的重大錯報，未有按HKAS 39將一項大幅及長時間下跌的投資作減值虧損。財匯局稱，由於紀律處分程序未完，暫不公開相關人士名稱。

國務院發文件建議規範審計行業

國務院今日刊登《關於進一步規範財務審計秩序，促進註冊會計師行業健康發展的意見》全文，在依法整治財務審計秩序、強化行業日常管理、優化執業環境和能力這三方面提出12項主要任務。

意見提出，堅決糾正違反職業規範和道德規範的重大問題，嚴厲打擊會計審計違法違規行為，發現一起、查處一起，做到「零容忍」，曝光典型案例，樹行業正氣。

同時，要加強監管部門之間、政府部門和行業協會之間的溝通協作，進一步釐清職責邊界，落實監管責任，加強統籌協調，完善工作機制，強化信息共享，形成監管合力。此外，出台會計師事務所監督檢查辦法，突出檢查重點，提高檢查頻次，嚴格處理處罰，建立自查自糾報告機制，強化會計師事務所責任。

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編輯：區嘉俊