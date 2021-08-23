【疫市營商】北角匯暑假營業額按年升逾12%　看俏中秋假期生意錄雙位數增幅

▲ 北角匯暑假檔期商場人流及車流分別錄得按年逾20%及30%的升幅，營業額亦按年升逾12%。

暑假黃金檔期即將完結，受消費券及奧運氣氛帶動下，北角匯暑假檔期人流車流及營業額，均錄按年升幅。

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在過去兩個月北角匯舉行了以狗狗為題的現代藝術館《愛犬‧美術館》，成功吸納大批愛寵家庭帶同毛孩到場欣賞，加上奧運熱潮及港府派發第一期消費券的勢頭帶動下，商場同步推出多項換領及消費券賞上賞等相應活動，令市民消費意欲大增，帶動了商場人流及車流分別錄得按年逾20%及30%的升幅，營業額亦按年升逾12%。

隨著下半年疫情減退，第二期消費券亦派發在即，北角匯亦配合未來多個節日推出大型推廣及換領企劃，包括延長《愛犬‧美術館》展期，並在9月9日起將所有展區全面免費開放，更加碼推廣活動，特地與商場接連的酒店及與狗狗食品生產商合作，打造「人寵酒店賞月假期」及「萌犬月餅」供顧客換領。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮小姐表示，對下半年整體市道持樂觀態度，預計中秋夜及中秋假期的人流和車流可按年升逾2成，生意額亦繼續錄得雙位數字的增幅，各消費及客量數據均已可回復至疫前水平。

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責任編輯：蘇穎琪