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【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德­­­ 沙漠與海洋之間（下）

名人薈萃 16:40 2021/08/23

分享：

­­在穿越了斯瓦科普蒙德的­­­­­沙漠去尋找那些獨有的動植物後，於海邊的散散步，靜靜的聽着海浪聲，欣賞著夕陽的斜照，有一種美妙的浪漫。在岸邊的餐廳，水準不錯，加上環境，讓我享受了一個完美的晚餐。之後我們就返回了酒店休息，準備明天出海的活動！

在這樣的景觀餐廳吃飯，真的是未飲先醉。

Swakopmund Hotel

我們的酒店就叫Swakopmund Hotel，酒店是當地其中最好的，記得還附有賭場，不過我實在太累，並沒有去碰運氣，所以亦不能為大家介紹。這個酒店大堂及房間有點歐洲風格，最覺得驚喜的是豐富的自助早餐，居然有新鮮甜美的生蠔提供！後來才知道原來斯瓦科普蒙德是盛產生蠔的，所以很多地方都可以吃到！

碼頭紀念品店的河馬木雕

刻了我名字的橡果

早餐後，我們就到達了鯨灣(Walvis Bay)的碼頭，上船前在路邊的攤檔逛逛，除了有售賣簡單的早餐外，還有一些賣紀念品的。其中經過一家賣手工雕刻品的店舖時，我被放在門口栩栩如生的河馬木雕吸引住了！覺得非常生動，有立即買回家的衝動。可惜實在太重，只好放棄了。老闆是當地的土著，他拿出了一些橡果，據他說是專門用來餵大象的，不過他可以馬上把它做成一個有我名字的紀念品，於是我就做了一個，價錢不貴，大約是港幣三十元左右。雖不能說手工精細，但也很有非洲的特色。

在鯨灣準備揚帆出海

野生小海狗很可愛

塘鵝及海鷗跟在船尾

弄好船票後，我們就登上一艘小帆船，揚帆出海了！大家一定以為在非洲出海，應該可以玩水上活動或曬太陽。我們當時是3月底，加上海風，感覺還是有點冷的。我們一邊往塘鵝角(Pelican Point)，船尾就跟一群低飛的海鷗和塘鵝跟在船尾，希望能吃到被摩打擊暈的小魚。大概半個多小時後，船長把船停了下來，就在這時候，有一隻小海狗從船尾爬了進來。我們都十分興奮，想不到野生的海狗居然會熱情的走上船來。牠主要目的，當然是討吃的。船長就拿了魚給牠吃，我本想走過去和牠合照，但船長表示不可以，因為這隻海狗危險，會咬人。之後又再有另一隻小海狗爬上來，這次船長就說可以摸牠並合照。我在想不知道是如何分辨的，還是船長已經能認得牠們？

簡單的船上午餐

遠眺塘鵝角岸上的海狗群

船上的午餐雖然簡單，但還算不錯，除了三文治、炸雞、炸魚外，又是特產生蠔！吃過午餐後，就到達了塘鵝角，從遠處已可以看到黑壓壓的一大群海狗在岸上列隊歡迎我們。船再駛近一點的時候，看得更加清楚，而且還有很多在海中游泳，又會跳出水面表演翻筋斗！唯一就是他們的氣味比較濃烈，有股魚腥味！不過看著牠們可愛的動作，味道也不太重要了。在回程到碼頭時，我們還看到很多紅鶴在沙灘散步，我惜我忘記了拍照！

斯瓦科普蒙德是一個非常迷人的地方，難怪畢彼特與安祖蓮娜當年都選擇在這裡安胎。其實納米比亞還有很多地方值得介紹，請留意本欄，將再為大家介紹。

作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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欄名 : 陽光旅途

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