【職場熱話】00後只會語音輪入 以後無人用速成？ 網民：用九方先廢

無論是甚麼階層的辦公室工作，首要條件永不是學歷或者年資，而是會不會打字。如果不會的話，一切也就無從談起了。近日有網民於網上討論區發文，指00後的人都不會打字。

網民經歷：

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不少網民深有同感，指00後真的不太會工作，大多數都不會打字，就算教他們打字，他們也只會推搪說語音輸入更好。樓主找到知音人就開始抱怨：「明明是很簡單的工作，但實習生還是要來問十幾次，不如我自己做！」

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有人回想自己小學當年是學用九方，但到了今時今日，九方仍然不流行，甚至是會被恥笑的存在。網民就指自己的大學同學去到哪都要自備九方軟件，一不是自己的電腦就不能打字，經常被人嘲笑。

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責任編輯：張瑋婷