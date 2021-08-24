  • 30°C
香港時間 : 2021824日 (二) 11:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】00後只會語音輪入 以後無人用速成？ 網民：用九方先廢

理財智慧 10:00 2021/08/24

分享：

無論是甚麼階層的辦公室工作，首要條件永不是學歷或者年資，而是會不會打字。如果不會的話，一切也就無從談起了。近日有網民於網上討論區發文，指00後的人都不會打字。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

不少網民深有同感，指00後真的不太會工作，大多數都不會打字，就算教他們打字，他們也只會推搪說語音輸入更好。樓主找到知音人就開始抱怨：「明明是很簡單的工作，但實習生還是要來問十幾次，不如我自己做！」

【職場熱話】老闆「風水魚」被餵飼突然死亡 機智同事一句話輕鬆解釋 網民：轉數很快【下一頁

有人回想自己小學當年是學用九方，但到了今時今日，九方仍然不流行，甚至是會被恥笑的存在。網民就指自己的大學同學去到哪都要自備九方軟件，一不是自己的電腦就不能打字，經常被人嘲笑。

【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

軟件 小學 實習 網上討論區 大學

上一篇文章

【網民熱話】 疫情習慣在家吃飯 港男醒覺外出用餐很貴 網民：高價吃垃圾

下一篇文章

【樓市熱話】每晚噪音不斷 卻沒人投訴 正值農曆七月疑神疑鬼 網民：直接叫管理處上來聽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
滙豐香港區總裁施穎茵 下月接任恒生銀行CEO
滙豐香港區總裁施穎茵 下月接任恒生銀行CEO
【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多
【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二