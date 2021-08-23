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【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存

Hot Talk 16:42 2021/08/23

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中銀香港罕有搶人民幣定存息，新推7天享10厘，膺第2大高息王。

中資大行罕有搶人民幣定期存款，中銀香港 （02388） 於上周六（8月21日）連環出招，新推7天人幣定存年息享10厘，但須50萬元（人民幣，下同）及兌換資金。若以1萬元在相同短存中，年息亦從6.8厘上調至8.8厘，上限50萬元，同樣須指定理財戶及兌換資金等附帶條件，這是龍頭中資行於下半年首次加人民幣定存息，本來其作為人民幣清算行，過往較鮮有加入搶存戰。

想知港銀7天人幣定存年息有幾多？可按下圖了解

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至於另一龍頭，滙豐（HSBC）更早於8月9日突擊，驟加7天人幣定存年息0.5厘，新息率至10.5厘，頓變冠絕全城的息率。專家指，兩大發鈔行輪流加息，料中小行被逼跟加作攻防戰。此外，工銀亞洲今天（23日）加短中長息，其中6個月及一年人幣定存年息齊加0.15厘、新報2.4厘。交銀香港今天（23日）也提高3個月人幣定存年息0.1厘、至2.4厘，跟半年看齊。

目前市面罕現7個雙位數的超高息，除了中銀香港外、恒生 （00011） 、信銀國際、集友、南商及星展相同短存也有10厘，7行皆要求兌換資金等附帶條款，才享最高特惠息。唯須注意，南商及星展皆於下周二（31日）到期，暫未悉會否順延。

人幣半年定存最高息2.65厘【下一頁

單以8月開局至今首計，已有6間大小行加定存息，包括建行亞洲於上周已調高半年及1年期人幣定存年息，新息率齊報2.4厘。上商也提升半年人幣定存年息0.05厘、新報2.3厘，跟一年看齊，交銀香港亦略升半年期人幣定存年息0.05厘、報2.4厘。

不過，印度ICICI銀行及大新 （02356） 近日減息，前者狠削一年人幣定存息0.8厘，至險守兩厘。大新則連番降3個月人幣定存年息0.2厘、更乍現一厘水平。

專家預計，人幣加息搶客戰持續，畢竟人幣具息差優勢，令定存一直受捧。華僑永亨經濟師李若凡說，反映市場外滙供求的即期及遠期人民幣衍生產品，銀行代客結售滙順差規模保持約在115億美元，顯示外資未因監管風暴而走資。

一年人民幣定存最高息2.7厘【下一頁

那邊廂，追息族關注會否賺息蝕滙，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢時指，下半年人民幣兌美元的波動區間預測介乎6.4到6.55，年底目標為6.48。

再比併人幣定存息兩厘或以上選擇多，按理賺息可抵付滙價穩中偏弱。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 人民幣定期存款

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滙豐控股（00005） 中銀香港（02388） 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

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