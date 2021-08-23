【初創兵團】室內地圖數據需求大增　港初創瞄準海外

▲ Mapxus創辦人兼行政總裁陳尊裕表示，疫情加速企業發展數碼應用，室內地圖數據對不少應用都有重要幫助。

隨手機與網絡技術升級，將室內地圖採用在各種移動應用的需求亦增加。本港初創，室內地圖技術開發商Mapxus（蜂圖誌）的本地項目陸續落地，未來積極進軍海外，瞄準日本、台灣等亞洲市場。Mapxus創辦人兼行政總裁陳尊裕（John）分享，在智慧城市、新經濟的趨勢下，企業對數碼基建的需求很逼切，而定位、室內地圖是當中不可缺的一環，而且室內數碼地圖的國際標準已經出現，在巨頭牽頭下，行業可望高速發展。

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Mapxus較為人熟悉的，包括與香港失明人協進會合作，為其應用提供室內地圖與定位技術，陳尊裕透露，現時已支援香港約100個室內場地。除此之外，該企亦參與多個企業項目，包括為地政總署承辦東九龍約160棟樓宇的室內圖則數碼化工作，亦為一些商場與公眾場所的室內應用提供數據。

B2B2C模式 可用於多種應用

陳尊裕指出，其公司由最初開發導航等應用，至現在主力從事以室內地圖數據支援其他企業的B2B2C模式。他解釋，因回應客戶需求，在這數年間提升地圖精準度後，亦發現地圖數據可服務更多潛在專業範疇，「做好一個數據庫後，可交給不同的專家構思，無論是遊戲、健康安全、無障礙應用，都可以發揮。」他指出，Mapxus作為數據基建提供者，這個發展模式能走得更遠。

他表示，在香港方面的業務發展漸上軌道，未來會積極開拓海外市場，其中，與日企川崎重工的合作項目「iPNT-K MAP」，為東京、大阪等城市中主要建築提供室內地圖資訊，日前已上線，獲日本國土交通省選為室內定位試點應用之一。「很幸運，疫情下仍可推進海外項目。」

▲ Mapxus有參與的日本室內地圖應用，將複雜地圖資訊在手機上展示。（受訪者提供圖片）

他續解釋，海外市場對室內地圖數據之於智慧城市的重要性已頗為了解，在具體應用需要上，如泰國、日本等，有將視野聚焦在遊客服務，其次，在東京、台北等設施對傷健人士較為友善的城市，其實已有不少相關應用研發，一旦結合室內地圖數據，可產生更佳服務效果，這些項目的潛力很大。

Mapxus在2019年獲得海闊天空創投牽頭投資300萬美元，陳尊裕透露，今年A+輪融資即將完成。目前除了香港，會陸續新加坡、日、台等地各地設立公司和團隊，期望未來一兩年內發展成亞洲最大的室內地圖供應商，並有意研究進軍北美。

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記者：周俊霖