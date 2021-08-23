  • 33°C
香港時間 : 2021823日 (一) 16:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【初創兵團】室內地圖數據需求大增　港初創瞄準海外

科技 16:35 2021/08/23

分享：

Mapxus創辦人兼行政總裁陳尊裕表示，疫情加速企業發展數碼應用，室內地圖數據對不少應用都有重要幫助。

隨手機與網絡技術升級，將室內地圖採用在各種移動應用的需求亦增加。本港初創，室內地圖技術開發商Mapxus（蜂圖誌）的本地項目陸續落地，未來積極進軍海外，瞄準日本、台灣等亞洲市場。Mapxus創辦人兼行政總裁陳尊裕（John）分享，在智慧城市、新經濟的趨勢下，企業對數碼基建的需求很逼切，而定位、室內地圖是當中不可缺的一環，而且室內數碼地圖的國際標準已經出現，在巨頭牽頭下，行業可望高速發展。

【本地創科】國際創業大賽香港分站賽　港代表下月鬥海外賽區　爭取進軍大灣區支援

【疫市創業】疫下新設本地電影體驗館　創業皆因不甘平凡　集齊食買玩殺出新出路（有片）

Mapxus較為人熟悉的，包括與香港失明人協進會合作，為其應用提供室內地圖與定位技術，陳尊裕透露，現時已支援香港約100個室內場地。除此之外，該企亦參與多個企業項目，包括為地政總署承辦東九龍約160棟樓宇的室內圖則數碼化工作，亦為一些商場與公眾場所的室內應用提供數據。

B2B2C模式  可用於多種應用

陳尊裕指出，其公司由最初開發導航等應用，至現在主力從事以室內地圖數據支援其他企業的B2B2C模式。他解釋，因回應客戶需求，在這數年間提升地圖精準度後，亦發現地圖數據可服務更多潛在專業範疇，「做好一個數據庫後，可交給不同的專家構思，無論是遊戲、健康安全、無障礙應用，都可以發揮。」他指出，Mapxus作為數據基建提供者，這個發展模式能走得更遠。

他表示，在香港方面的業務發展漸上軌道，未來會積極開拓海外市場，其中，與日企川崎重工的合作項目「iPNT-K MAP」，為東京、大阪等城市中主要建築提供室內地圖資訊，日前已上線，獲日本國土交通省選為室內定位試點應用之一。「很幸運，疫情下仍可推進海外項目。」

Mapxus有參與的日本室內地圖應用，將複雜地圖資訊在手機上展示。（受訪者提供圖片）

他續解釋，海外市場對室內地圖數據之於智慧城市的重要性已頗為了解，在具體應用需要上，如泰國、日本等，有將視野聚焦在遊客服務，其次，在東京、台北等設施對傷健人士較為友善的城市，其實已有不少相關應用研發，一旦結合室內地圖數據，可產生更佳服務效果，這些項目的潛力很大。
Mapxus在2019年獲得海闊天空創投牽頭投資300萬美元，陳尊裕透露，今年A+輪融資即將完成。目前除了香港，會陸續新加坡、日、台等地各地設立公司和團隊，期望未來一兩年內發展成亞洲最大的室內地圖供應商，並有意研究進軍北美。

【疫市求生】珠寶業失旅客生意陷寒冬　周生生疫下拓新零售分店吸本地客（有片）

記者：周俊霖

相關文章

【Uber收購】Uber再接再厲　宣布收購的士網約平台HKTaxi
2021/08/20
【Uber收購】Uber再接再厲　宣布收購的士網約平台HKTaxi
【撤中失敗】越南疫情影響　蘋果、Google供應鏈撤中計畫暫緩
2021/08/18
【撤中失敗】越南疫情影響　蘋果、Google供應鏈撤中計畫暫緩
【電子支付】疫情催谷非接觸式支付普及　Visa藉「Tap to Phone」方案助中小企
2021/08/10
【電子支付】疫情催谷非接觸式支付普及　Visa藉「Tap to Phone」方案助中小企
【數碼營商】港初創推即時信息管理平台　簡化客服互動
2021/08/03
【數碼營商】港初創推即時信息管理平台　簡化客服互動

你可能感興趣

【Uber收購】Uber再接再厲　宣布收購的士網約平台HKTaxi
14:00 2021/08/20
【Uber收購】Uber再接再厲　宣布收購的士網約平台HKTaxi
【撤中失敗】越南疫情影響　蘋果、Google供應鏈撤中計畫暫緩
17:20 2021/08/18
【撤中失敗】越南疫情影響　蘋果、Google供應鏈撤中計畫暫緩
【電子支付】疫情催谷非接觸式支付普及　Visa藉「Tap to Phone」方案助中小企
17:42 2021/08/10
【電子支付】疫情催谷非接觸式支付普及　Visa藉「Tap to Phone」方案助中小企
疫情 導航 遊戲 泰國 新加坡 台北 商場 香港 日本 亞洲市場

下一篇文章

【銀彈誘惑】黑客以百萬美元分紅利誘員工　於公司伺服器植入勒索軟件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【科技一周回顧】Uber再接再厲夥的士平台HKTaxi合作　AsiaPay報告揭1,200萬張信用卡資料或外洩
【科技一周回顧】Uber再接再厲夥的士平台HKTaxi合作　AsiaPay報告揭1,200萬張信用卡資料或外洩
【信用卡資料外洩】1,200萬張信用卡可能中招！聯款通發布調查結果　4月發現可疑安全漏洞
【信用卡資料外洩】1,200萬張信用卡可能中招！聯款通發布調查結果　4月發現可疑安全漏洞
【Uber收購】Uber再接再厲　宣布收購的士網約平台HKTaxi
【Uber收購】Uber再接再厲　宣布收購的士網約平台HKTaxi
【Google手機】將成絕版！　Google透露兩款中階5G手機將停產
【Google手機】將成絕版！　Google透露兩款中階5G手機將停產
【亞太區供應鏈】供應鏈智能化　助香港從亞太物流業突圍
【亞太區供應鏈】供應鏈智能化　助香港從亞太物流業突圍
【電動車】充電更方便？美初創將貨櫃車變成流動充電站
【電動車】充電更方便？美初創將貨櫃車變成流動充電站