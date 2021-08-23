【異動股】 獲多間大行齊聲唱好 華潤電力一度飆近兩成

國家有關部門積極推動煤炭產能釋放工作，相關手續的批覆工作已經完成，預計可新增產能1.5億噸以上，其中部分產能具備快速形成煤炭產量的條件。中資電力股全面受捧急升，其中華潤電力（00836）獲多間大行齊齊唱好，股價曾升近兩成，收市報18.44元，仍升13.3%，創近6年高位，成交額19.6億元。

大行予華潤電力投資評級及目標價﹕

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當中，花旗大幅調升華電目標價，由9.6元大升逾1倍至20元，評級由「中性」升至「買入」。該行指，主要因為公司上半年盈利勝預期，來自可再生能源的可持續溢利按年大幅增長70.5%，加上考慮到來自可再生能源的利潤佔比提升，估值重估亦合理，公司近期股價向上也是基於估值重估其估值，然而，現時估值仍低於純可再生能源的企業，因此將公司2021至2023年淨利預測升5%至17%，以反映上半年可再生能源利潤表現。

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記者：郭秀慧