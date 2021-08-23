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【新股IPO】先瑞達醫療6669暗盤潛水、收跌25%　一手帳面最多蝕6040元

新股IPO 18:43 2021/08/23

分享：

先瑞達醫療6669暗盤跌逾兩成半　一手帳面暫蝕6300元

先瑞達醫療 （06669） 明日掛牌，今日收市後在多個暗盤交易場均。在輝立暗盤中，先瑞達醫療收報17.76元，跌25.4%，一手1000股賬面虧損6040元。

富途暗盤中，該股收報17.9元，跌24.8%，一手帳面虧損5900元。耀才暗盤收報17.88元，跌24.9%，一手蝕5920元。

券商料受市況影響，先瑞達醫療破發機會大【下一頁】

先瑞達醫療在多個暗盤交易場中的表現：

券商 暗盤價 招股價 變化幅度 一手帳面盈虧 最低價 收盤時間
輝立 17.76 23.8 -25.4% -6040 17.32 18：30
耀才 17.88 -24.9% -5920 17.1 19：30
富途 17.9 -24.8% -5900 17.74 18：30

*價格單位均為港元

先瑞達醫療共31萬人認購，超額認購653倍，一手中籤率3%【下一頁】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：梁安琪

港股 先瑞達醫療－B（06669） IPO

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