【新股IPO】先瑞達醫療6669暗盤潛水、收跌25%　一手帳面最多蝕6040元

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先瑞達醫療 （06669） 明日掛牌，今日收市後在多個暗盤交易場均。在輝立暗盤中，先瑞達醫療收報17.76元，跌25.4%，一手1000股賬面虧損6040元。
富途暗盤中，該股收報17.9元，跌24.8%，一手帳面虧損5900元。耀才暗盤收報17.88元，跌24.9%，一手蝕5920元。
券商料受市況影響，先瑞達醫療破發機會大【下一頁】
先瑞達醫療在多個暗盤交易場中的表現：
|券商
|暗盤價
|招股價
|變化幅度
|一手帳面盈虧
|最低價
|收盤時間
|輝立
|17.76
|23.8
|-25.4%
|-6040
|17.32
|18：30
|耀才
|17.88
|-24.9%
|-5920
|17.1
|19：30
|富途
|17.9
|-24.8%
|-5900
|17.74
|18：30
*價格單位均為港元
先瑞達醫療共31萬人認購，超額認購653倍，一手中籤率3%【下一頁】
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記者：梁安琪