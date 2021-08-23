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【北水基金】貝萊德下周一內地推公募基金 首間獲批外資獨資基金出手

Hot Talk 16:11 2021/08/23

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北水焦點基金爭相推，包括華夏恒生互聯網ETF聯接產品今天發行。

中港股市暫止跌反彈，但市料在港股期指結算、以及規管憂慮下仍未脱險，不過，北水新基金繼續搶閘推，包括華夏恒生互聯網ETF聯接基金今天（8月23日）重磅發行。另一備受矚目的是，內地媒體指，作為首間獲批的外資獨資基金公司、貝萊德首隻公募產品，貝萊德中國新視野混合基金於下周一（30日）正式開售，這間全球最大資產管理公司，火速推頭炮基金，業界形容，將揭開內外資同場互撼競技新一頁，遂備受關注。

此外，港股科網股近日是跌市的重災區，幸而今天在港交所（00388）等領漲下，一度勁升600點，但內媒引述專家普遍認為，本港新經濟股作為非A股上市的稀缺標的，相信優質互聯網企業的短期調整、不會改變其長期投資價值，急回反而提供不錯的布局良機。而華夏恒生互聯網ETF聯接基金無懼動盪市，今天起正式發行，通過建設銀行等代銷渠道、以及華夏基金官方直銷平台認購。

中資科網股估值進合理區間【下一頁

上述ETF聯接基金是一隻QDII產品，主要投資華夏恒生互聯網科技業ETF，追蹤恒生互聯網科技業指數，包括騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）、美團（03690）、京東（09618）、網易（09999）、小米集團（01810）、聯想集團（00992）、中芯國際（00981）等。

Wind數據顯示，截至8月13日，自恒生互聯網ETF今年2月8日上市以来，累計成交額高達760.77億元（人民幣，下同），日均交投6.09億元，兩項流動性指標排名，均高踞跨境型ETF的第4名。

值得注意的是，隨着港股插水，大量資金開始抄底這板塊，逢低布局恒生互聯網ETF。據Wind統計，截至上周二（17日），這產品最新規模近90億元，而最近兩個交易日更是連續淨流入6.1億元。至於華夏恒生互聯網ETF聯接基金的發行，打通了連接場外投資者和埸内產品的通道，也為普通投資者低位布局港股互聯網企業提供有效的工具。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

中芯國際（00981） 聯想集團（00992） 小米集團－W（01810） 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 香港交易所（00388） 港股
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