本港財富管理業務去年增近35萬億　惟行業出現人才短缺

▲ 《2020年資產及財富管理活動調查》報告顯示，截至 2020 年底，進行資產及財富管理活動的從業員人數為 48,006 人。至於按職能劃分，本港有 60% 從業員從事銷售及市場推廣、輔助單位為 10%，而從事資產管理則只有 8%。

近年本地本地財富管理行業發展蓬勃，據證監會公布《2020年資產及財富管理活動調查》報告顯示，截至 2020 年底，香港資產及財富管理業務，管理資產按年上升 21% 至 34.9 萬億元。香港投資推廣署亦看準家族辦公室產業趨勢，今年 6 月為新成立的 FamilyOfficeHK 團隊開設獨立辦公室 ，推動香港家族辦公室事務發展。隨著相關行業在香港發展日漸蓬勃，人才短缺亦是產業需要面對的挑戰。

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《2020年資產及財富管理活動調查》報告顯示，截至 2020 年底，進行資產及財富管理活動的從業員人數為 48,006 人。至於按職能劃分，本港有 60% 從業員從事銷售及市場推廣、輔助單位為 10%，而從事資產管理則只有 8%。Inflection Point Intelligence （IPI）行政總裁 Anna Stephenson 表示，有幾個原因造成現時財富管理行業嚴重人才短缺。

首先，疫情限制了能夠遷移至香港的專業人才數量。其次，市場上也缺乏在資產管理行業方面受良好培訓的專業人士。Stephenson 續指，許多公司並未有在培訓和發展上投入足夠的資源。相反，企業只僱用有人脈關係的人成為從業員，希望藉此增加交易成功的機會。Stephenson 認為，隨著家族辦公室的建構變得愈來愈完善，其服務供應商也應提升自身的專業質素。

▲ Anna Stephenson 指，為了培育家族辦公室和財富行業的人才，應盡早為青少年提供培訓，建議在高中設立有關金融和財政責任的課程，讓年輕一代對行業有初步的了解，並且培養他們的好奇心。

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隨著金融市場趨向數碼化，例如非同質化代幣（NFT）、比特幣、機器人客服等。IPI 行政總裁 Anna Stephenson 表示，技術可以加快投資決策及費用，預計未來將有金融服務將以數字化方式提供。Stephenson 認為，年輕人是數碼原住民並接受新科技，因此他們比老一輩在科技上更有優勢。

在技術輔助式銷售、技術開發和產品開發等職位中，年輕人能夠利用他們的數碼技能和優勢一展所長，而他們在產業內的非銷售角色中也佔有優勢。Stephenson 又指，為了培育家族辦公室和財富行業的人才，應盡早為青少年提供培訓，建議在高中設立有關金融和財政責任的課程，讓年輕一代對行業有初步的了解，並且培養他們的好奇心。

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記者：廖淑瑩