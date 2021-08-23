【封殺幣安】幣安委任前新交所高層任星洲子公司行政總裁

全球最大加密貨幣交易所幣安的新加坡子公司周一宣布，任命前新加坡證交所高層Richard Teng為行政總裁。彭博上周報道，隨著幣安轉向更注重合規的前景，以及幣安新加坡尋求在當地獲得牌照，Teng很可能會擔任這一職務。

Teng曾擔任阿布紮比全球市場金融服務監管局（Financial Services Regulatory Authority at Abu Dhabi Global Market）行政總裁，此前曾擔任新加坡交易所（SGX）監管總監。他還在新加坡金融管理局工作了13年。

Teng在聲明中表示：「我們見證了區塊鏈和加密技術迅速被主流採用，導致個人、機構和政府之間需要更多的理解和欣賞。我們尋求與行業領袖和政策制定者密切合作，以增進對這一快速增長行業的理解，並支持其可持續增長。」

在2017年成立的幣安近期面對巨大的監管壓力，美國、英國，以至泰國、馬來西亞以及日本政府皆相繼加強對幣安的監管。當中新加坡監管當局上月也指，了解其他監管機構對幣安採取的行動，並將酌情跟進。

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編輯：吳敏芳

