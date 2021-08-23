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【新股IPO】先瑞達醫療6669今有暗盤　券商料破發機會大

新股IPO 15:48 2021/08/23

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先瑞達醫療追揸沽攻略 券商料破發機會大

內地醫療器械公司先瑞達醫療 （新上市編號：06669） 明日掛牌，今日收市後將會有暗盤交易。有券商預計，近期新股市場氣氛一般，再加上與公司業務相近的半新股心瑋醫療 （06609） 今日再跌5.5%，預計先瑞達醫療亦有機會破發，提醒投資者進場要小心。

先瑞達醫療共31萬人認購，超額認購653倍，一手中籤率3%【下一頁】

詳看追揸沽策略

    點擊圖片放大

信誠證券聯席董事張智威表示，對於有貨的投資者，若暗盤價格升至成本價（即計及認購成本），可以考慮沽出；若股價跌穿招股價，則應該考慮沽出止蝕。而對於無貨的投資者，即使跌穿招股價亦不建議買入，因近期市況弱，「值搏率」不高。

先瑞達醫療以每股23.8元定價，為招股價範圍22.2元至23.8元上限，集資淨額15.3億元，將於8月24日掛牌。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】海倫司國際通過上市聆訊　傳集資23.3億港元

【新股IPO】比亞迪半導體A股上市律師行受查、審核中止　比亞迪照升4%

記者：梁安琪

港股 IPO 心瑋醫療－B（06609） 先瑞達醫療－B（06669） 沽出 止蝕 買入
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