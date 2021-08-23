【ET講股通】梁耀康：反彈高位遇壓（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早高開低走，恒生指數早段一度升超過600點，高見25458點，惟午市升幅大為收窄，現升幅收窄至約200點。港股反彈動力無以為繼？《ET講股通》主持梁耀康於節目內為你分析。立即點擊收看/收聽：

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00：00 - 港股今日市況解讀

00：41 - 恒生指數阻力位25500點

01：50 - 電力股表現佳

02：22 - 科技股見回穩 惟阿里獨憔悴

03：33 - 欲撈底搏反彈 騰訊 （00700） 可考慮

05：24 - 騰訊 （00700） 回購解讀

09：44 - 績優股解讀：特步 （01368）

10：55 - 股票分析：藥明生物 （02269）

11：50 - 股票分析：龍源電力 （00916）

15：54 - 股票分析：港交所 （00388）

17：04 - 股票分析：長汽 （02333） vs吉利 （00175） 點揀

20：11 - 股票分析：永達汽車 （03669）

23：02 - 股票分析：騰訊 （00700）

25：00 - 股票分析：中國電力 （02380）

26：23 - 股票分析：長江基建 （01038）

27：52 - 股票分析：小米集團 （01810）

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指即市一度升逾600點，惟在25500點水平遇阻，升幅大為收窄，全日收報25109點，升259點，大市總成交1,697億元。展望後市，恒指仍守住25000關，短線未虞太驚恐，繼續炒股不炒市。

電力股造好，華潤電力 （00836） 升13.3%至18.44元，華能 （00902） 升22.6%至4.01元。科技股轉穩，騰訊 （00700） 升2%至433.8元，美團 （03690） 升1%至195.4元。杭州書記落馬，螞蟻集團澄清與其IPO無關，阿里巴巴 （09988） 股價仍跌3.7%至152.1元，拖累大市。若有意撈科技股，「乖乖仔」騰訊仍為首選。

科技股首選騰訊 績優股尋寶

騰訊早前宣布回購，根據往績，回購行動對股價支撑作用甚微，惟其回購時機則對股價何時見底有一定啟示，且看10月、11月能否見底回升。但要留意，今次互聯網股跌浪不似往時，往時大跌主要是受累流動性危機，但今輪跌浪則源於行業增長前景或有變。

業績股方面，特步 （01368） 放榜報捷，股價升9.2%至12.8元。體育用品股續可留意。藥明生物 （02269） 將公布業績，早前已發盈喜，同樣可留意，該股升7.3%至113元。新能源股龍源電力 （00916） 升11.2%至14.64元，突破短期下降軌。獲准發A股期貨產品的港交所 （00388） 升5.7%至489.4元。

港股高位遇阻，資金不敢戀棧。外圍觀望周四起舉行的Jackson Hole央行年會，市場緊盯儲局會否對收水有新說法。

【「ET講股通」問股環節，包括︰長汽、吉利、永達汽車、騰訊、中國電力、長建、小米︰立即觀看】

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重溫今日「財經台」節目：

09：00《ET開市直擊》

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00：00 - 港股本周焦點速覽

00：36 - 外圍市況速報 美股＋亞太區股市

02：10 - 全球央行年會本周舉行 鮑威爾會否就收水進度釋出若干訊號

05：20 - 港股上日表現速覽＋北水盤路

06：50 - 港股後市走勢預測

10：35 - 恒指季檢染藍股點評：信義玻璃 （00868） 、李寧 （02331） 及招行 （03968）

13：49 - 業績股尋寶：申洲 （02313） 、中煤 （01898） 值得留意

16：00 - 新股IPO：先瑞達醫療 （06669） 明上市 追揸沽建議

19：00 - 股票分析：李寧 （02331） 「染藍」可以吼買嗎？

20：35 - 港股開市後市況速報

20：45 - ET個股推介：恒地 （00012）

24：42 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 愈撈愈跌 可用Put輪對沖嗎？

27：08 - 股票分析：騰訊 （00700） 是否底背馳 操作如何？

29：30 - 股票分析：京東健康 （06618） 股價前景如何

33：59 - 港股開市後市況速報

35：19 - 股票分析：華潤醫療 （01515） 股價前景如何

37：34 - 股票分析：小米 （01810） 股價前景如何

40：42 - 股票分析：碧桂園服務 （06098） 股價前景如何

43：08 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景如何

45：01 - 股票分析：香港電訊 （06823） 股價前景如何

46：13 - 股票分析：新鴻基地產 （00016） 股價前景如何

48：17 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 股價前景如何

50：44 - 股票分析：華潤啤酒 （00291） 股價前景如何

52：54 - 股票分析：大唐新能源 （01798） 股價前景如何

55：39- 股票分析：思摩爾國際 （06969） 股價前景如何

57：29- 港股開市後市況速報

59：11 - 財經日誌提提你