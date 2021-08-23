【業績】奧園健康上半年純利按年增60.3%、不派息　料下半年毛利率繼續保持30%以上

▲ 奧園健康（03662）上周五（20日）公佈中期業績。

奧園健康 （03662） 上周五（20日）公佈中期業績，上半年純利按年增60.3%，至1.78億元（人民幣，下同），收入按年增83%至10.04億元，每股基本盈利為24.49分，按年升60.2%，與去年同期一樣，不派中期息。

以分部收入計，集團物管業務收入按年增1.02倍，至8億元。商業運營服務收入按年增16.2%，至1.57億元。智能化工程服務收入按年增1.26倍，至3626.9萬元。

奧園健康母公司中國奧園業績，詳見﹕【下一頁】

物管業務方面，截至6月底，集團在內地454處物業提供物管服務，涉及在管收費面積達4430萬平方米，集團的合約面積約為8360萬平方米。集團表示，目前正通過收併購各類非住宅物業管理公司及自建團隊等方式，致力增長物業服務範疇，例如社區服務、公共建築服務等。相信隨著服務範圍擴大，集團整體營收得以穩健增加。

商業運營方面，截至6月底，集團向41個商場訂約提供商業運營服務，今年首半年內，集團商業運營服務分部新增合同建築面積為14.9萬平方米。

展望下半年，集團預計，疫情將繼續對全球經濟造成較大衝撃，不過集團指，盡管中國面臨的國際環境愈加複雜，不確定性持續加大，但集團相信，在內地政府積極應對的情況下，國內經濟將克服困難，並保持相對穩對的發展，集團將繼續提升綜合競爭力，並將積極拓展多種經營業務。

收購對象並不局限於傳統物管企業

集團今年上半年並沒有新的收購動作，管理層解釋，今年上半年沒有收購，主要因集團去年以收購為主要策略，但目前基本上已完成全國重點佈局。集團指，未來在收併購時，將以一些品質資源較好、與現有業務具協同性的公司作為收購目標，收併購對象並不局限於傳統物管企業。

被問及集團在第三方項目的拓展發展方向，集團指，住宅類拓展並非特別好的方向，集團目前擬傾向關注非住宅體系，例如採業配套的科技園區、公共設施如醫院、學校等，均因這些地方的規模跟體量比較大。集團今年亦定下第三方拓展500萬平方米面積的目標，希望能夠超越公司現有體量。

料下半年毛利率繼續保持30%以上

公司上半年毛利率從去年同期的40.3%下降至34.6%，管理層解釋，毛利率下降主要因去年集團位於北方區域的收併購項目毛利率較差，拉低毛利率水平，造成收併購區域的差異。不過經過各種優化措施後，集團有信心上述項目會跟位於南方的項目毛利率水平保持一致，預計下半年毛利率能維持上半年水平，毛利率繼續保持30%以上。

另外，集團亦指，奧園健康母公司中國奧園 （03883） 在大灣區擁有多項舊改項目，相信對奧園健康亦為「很好的帶動」。目前奧園為大灣區本土企業，在發展上擁有優勢，加上現時地方政府對舊改項目提出「產居比」要求，不能全部發展住宅，對於本身產業多樣化的奧園有利。

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編輯﹕賴奕羚