【周末好去處】免費參觀逾70件歷史館藏 「言歸『證』傳」展覽即日起開放予公眾入場

有沒有想過香港身份證過去70年的演變是怎樣的？「言歸『證』傳」展覽將會展出超過70件館藏，包括從入境事務處借出的歷代身份證和製作身份證的用具、和香港人事登記有關的照片以及政府宣傳登記身份證的海報等展品。

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由即日起，逢星期一至五，上午9時至下午5時45分，公眾假期除外，在香港歷史檔案大樓免費開放予公眾入場，展覽會重點介紹身份證設計變化因由。為何六十年代的兒童身份證沒有持證人的相片及名字？為何到七十年代又會將兩者加入證件？有關人事登記的法例又經歷過甚麼改變？

因應疫情，展覽廳會加強清潔，參觀者亦必須遵循香港歷史檔案大樓的防疫措施，包括在大樓期間必須一直佩戴口罩，以及進入大樓時接受體溫檢測和使用酒精搓手液，和使用手機掃描「安心出行」二維碼或另作登記。歷史檔案館另設網上展覽，以及其Facebook專頁亦會分享有關香港身份證歷史的有趣資訊。

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責任編輯：潘曉豐