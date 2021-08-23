  • 31°C
香港時間 : 2021823日 (一) 18:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

AXA安盛及滙豐合作推「海外升學萬全保」　11月前投保可享保費9折及獲200元一田禮券

理財智慧 17:22 2021/08/23

分享：

不少港人都會送子女到海外留學，8月底又快將開學，AXA安盛及滙豐宣布合作推出「海外升學萬全保」，為海外學生提供全面保障。每年保費低至4,000元，學生即可在外接受周全保護。

【激安連環賞】憑滙豐信用卡簽賬 可享天仁茗茶買1送1優惠（內附多個商戶優惠資訊） 【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

「海外升學萬全保」提供高達250萬元頂級的醫療費用保障，包括於學習期間海外住院及門診治療費用，以及由海外返回香港後90天內的覆診費用。同時，計劃亦保障疫苗可預防疾病所引起的醫療費用。如受保學生不幸意外身故或永久傷殘，計劃將提供高達120萬元保障。

計劃不限於海外升學的城市，受保學生於海外留學期間，如需到香港以外地方，從事由海外教育機構安排的實習、海外學習期間的附帶旅遊，及非體力勞動的兼職，「海外升學萬全保」亦會為受保學生提供全球保障。休閒旅遊及多項運動如踏單車、滑雪、行山、騎馬、划艇、漂流、風帆、水肺潛水等亦涵蓋在內。

【匯豐 5】滙豐收購新加坡安盛 涉資近45億元 【見下頁

由即日起至10月31日，於滙豐網頁或分行購買「海外升學萬全保」者，即獲享永久9折保費折扣優惠，適用於新保單及往後的續保；每份保單亦會獲得價值200元的一田百貨購物禮券。學生年齡介乎10歲至40歲及為香港居民，均可受到保障。

「海外升學萬全保」更享有以下領先市場的特點，包括：高達10萬元緊急家庭團聚保障（兩位父母或法定監護人），以及30萬元教育基金。更多有關「海外升學萬全保」的詳情，可按瀏覽。
 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

保險種類 保險行業 安盛 海外升學 滙豐控股（00005）

上一篇文章

滙豐香港區總裁施穎茵 下月接任恒生銀行CEO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】老闆「風水魚」被餵飼突然死亡 機智同事一句話輕鬆解釋 網民：轉數很快
【職場熱話】老闆「風水魚」被餵飼突然死亡 機智同事一句話輕鬆解釋 網民：轉數很快
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
【樓市熱話】原擁一自住一出租單位 計劃賣兩樓換一樓 被朋友笑做法愚蠢 網民：反其道而行
【樓市熱話】原擁一自住一出租單位 計劃賣兩樓換一樓 被朋友笑做法愚蠢 網民：反其道而行
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
涉違規採集信用信息　5家內銀被央行罰款
涉違規採集信用信息　5家內銀被央行罰款