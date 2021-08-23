AXA安盛及滙豐合作推「海外升學萬全保」　11月前投保可享保費9折及獲200元一田禮券

不少港人都會送子女到海外留學，8月底又快將開學，AXA安盛及滙豐宣布合作推出「海外升學萬全保」，為海外學生提供全面保障。每年保費低至4,000元，學生即可在外接受周全保護。

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「海外升學萬全保」提供高達250萬元頂級的醫療費用保障，包括於學習期間海外住院及門診治療費用，以及由海外返回香港後90天內的覆診費用。同時，計劃亦保障疫苗可預防疾病所引起的醫療費用。如受保學生不幸意外身故或永久傷殘，計劃將提供高達120萬元保障。

計劃不限於海外升學的城市，受保學生於海外留學期間，如需到香港以外地方，從事由海外教育機構安排的實習、海外學習期間的附帶旅遊，及非體力勞動的兼職，「海外升學萬全保」亦會為受保學生提供全球保障。休閒旅遊及多項運動如踏單車、滑雪、行山、騎馬、划艇、漂流、風帆、水肺潛水等亦涵蓋在內。

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由即日起至10月31日，於滙豐網頁或分行購買「海外升學萬全保」者，即獲享永久9折保費折扣優惠，適用於新保單及往後的續保；每份保單亦會獲得價值200元的一田百貨購物禮券。學生年齡介乎10歲至40歲及為香港居民，均可受到保障。

「海外升學萬全保」更享有以下領先市場的特點，包括：高達10萬元緊急家庭團聚保障（兩位父母或法定監護人），以及30萬元教育基金。更多有關「海外升學萬全保」的詳情，可按此瀏覽。



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