特朗普只因呼籲一件事 遭台下侵粉狂噓

美國前總統特朗普上周六(21日)於阿拉巴馬州舉行集會,台下民眾大部分都無戴口罩。特朗普期間提到他已接種新冠疫苗,呼籲民眾接種新冠疫苗,竟遭台下支持者報以噓聲。

美國有組織發表民意調查指,共和黨是美國新冠疫苗接種意欲第二低的群體,僅高於65歲以下未投保的美國人。

特朗普(Donald Trump)於上周六的集會上表示,他相信民眾絕對擁有自由,但他仍然建議大家接種新冠疫苗,而他已經做到。

台下大部分人都沒有戴口罩,他們聽到特朗普的建議後,人群中隨即傳出一片噓聲。

影片

特朗普繼續用自己做例子來遊説支持者:

如果疫苗的確無用,你們將會第一時間知道,好嗎?

(If it doesn't work, you'll be the first to know. OK?)