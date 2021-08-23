特朗普只因呼籲一件事 遭台下侵粉狂噓

▲ 特朗普呼籲民眾接種新冠疫苗，竟遭台下支持者報以噓聲。

美國前總統特朗普上周六（21日）於阿拉巴馬州舉行集會，台下民眾大部分都無戴口罩。特朗普期間提到他已接種新冠疫苗，呼籲民眾接種新冠疫苗，竟遭台下支持者報以噓聲。

【新冠疫苗】英研究加強劑減劑量 增窮國打針機會 【下一頁】

美國有組織發表民意調查指，共和黨是美國新冠疫苗接種意欲第二低的群體，僅高於65歲以下未投保的美國人。

特朗普（Donald Trump）於上周六的集會上表示，他相信民眾絕對擁有自由，但他仍然建議大家接種新冠疫苗，而他已經做到。

台下大部分人都沒有戴口罩，他們聽到特朗普的建議後，人群中隨即傳出一片噓聲。

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特朗普繼續用自己做例子來遊説支持者：

如果疫苗的確無用，你們將會第一時間知道，好嗎？ （If it doesn't work, you'll be the first to know. OK?）

特朗普及太太梅拉尼婭（Melania Trump）早於一月已接種新冠疫苗，但沒有選擇公開接種新冠過程來增加公眾對疫苗的信心。

以研究：接種劑量增大 保護力更持久 【下一頁】

Delta變種（印度首先發現）傳染性極高，美國南部大部分地區的新冠肺炎確診個案和住院人數急增。

根據美國全國廣播公司（ABC）的數據，阿拉巴馬州的新冠疫苗接種率屬全美最低，僅超過 36%的人口已完成接種新冠疫苗。共和黨籍阿拉巴馬州州長艾維（Kay Ivey）表示，未接種疫苗的民眾應為該州疫情死灰復燃負上責任。

責任編輯：鄭錦玲