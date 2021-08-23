【虛擬貨幣】PayPal英國首推加密幣服務 可接受4種貨幣交易及即時顯示貨幣價格

美國支付平台PayPal今日（23日）表示，將於本周時間內，首次允許英國用戶在PayPal平台上，購買、持有和出售加密貨幣，是繼多間支付龍頭公司採取類似措施後，PayPal亦加入其行列，進入虛擬貨幣市場。

PayPal表示，英國顧客可於PayPal平台的應用程式及網站選擇比特幣、以太坊（Ethereum）以太幣（Ether）、萊特幣（Litecoin）、比特幣現金（Bitcoin Cash）等4種加密貨幣。現時平台新增加密貨幣標籤，即時顯示貨幣價格，新服務預計本週開始，下幾週內就可以提供給所有符合資格的顧客。

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PayPal副總裁兼區塊鏈、加密貨幣和數位貨幣部門總經理達彭特（Jose Fernandez da Ponte）表示：「疫情加速了數位變革以及生活所有層面的創新，像是貨幣的數位化、更多消費者採用數位金融服務等等。」

他說，PayPal希望這項新服務「能有助英國民眾探索加密貨幣」，「我們致力持續與英國與世界各地的主管機關密切合作、提供支援，要對形塑數位貨幣在全球金融和商業未來扮演的角色，做出有意義的貢獻。」

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責任編輯：潘曉豐