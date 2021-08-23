▲ 【滙豐PayMe】麥當勞實體店可用PayMe支付 限期內滿35元可減5元

HSBC滙豐 （00005） 旗下電子錢包PayMe和麥當勞擴大合作，由原先在麥當勞應用程式（app）內接受PayMe支持，擴大至麥當勞餐廳內的付款櫃枱、自助點餐機下單時以PayMe 進行付款。麥當勞表示，在3星期推廣期內，使用滙豐PayMe支付滿35元，可獲5元減免優惠。

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麥當勞優惠的推廣期為2021年8月23日至9月12日，優惠不可與麥當勞美食禮券、其他特定折扣或優惠一同使用。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，麥當勞App 推出一年，目前用戶有250萬用戶，期望推廣OMO（Online Merges Offline）線上至線下的無縫餐飲體驗，最新在245家香港分店都全面支援PayMe 。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如就指，PayMe在港有250萬用戶，認為與同樣受大眾熟悉的麥當勞合作，有助推動香港電子支付發展及跨行業數碼創新。

滙豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠就指，PayMe for Business 收款方案用量亦錄得顯著增長，今年首七個月的個人對商戶交易數目，較去年同期增逾一倍。

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編輯：麥德銘