【虛擬銀行】livi bank推外幣存款服務　100萬人民幣或以下存款可享1.5厘年利率

由中銀香港（控股）、京東科技和怡和集團共同擁有的虛擬銀行livi bank，今（23日）宣布提升儲蓄戶口服務，客戶除了港元存款外，現時更可存入人民幣及美元並賺取利息。

人民幣100萬元或以下存款可享1.5厘年利率，人民幣100萬元以上存款年利率爲0.25厘，而所有金額的美元存款年利率均為0.01厘。liviSave不需如定期存款般綑綁資金，此外亦不設最低戶口結餘要求，不收取服務費。

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livi客戶只需透過一組liviSave戶口號碼，即可經「轉數快」或即時支付結算系統（RTGS）進行轉賬及存款。

產品總監洪滿霜表示：「liviSave新增外幣存款功能，正正展現livi『以客為本』的理念。我們的宗旨是致力設計貼近客戶需求的產品，同時幫助他們輕鬆為財富增值。」

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