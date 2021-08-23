  • 33°C
香港時間 : 2021823日 (一) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】 信達生物獲「摩笛」高奏 股價未來15日至少70%機會升

股樓投資 15:19 2021/08/23

分享：

信達生物（01801）將於周三（25日）公布中期業績。大摩發表研究報告唱好信達生物，相信公司股價未來15日上升，發生機會率為70%至80%，予其「增持」評級，目標價104元，與現價計，潛在升幅逾六成。

早前因官媒關注綫上處方可靠度，加上A股生科龍頭恒瑞醫藥（滬﹕600276）中期業績遜預期，拖累信達生物股價捱沽。該行指，公司近期股價下跌，令短期估值吸引，並認為下跌與其基本面無關，只是受同業恒瑞醫藥盈利未能符合市場預期所拖累。

同場加映﹕【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

增持 潛在升幅 經濟 醫藥股 信達生物（01801） 目標價

上一篇文章

【虛擬貨幣】PayPal英國首推加密幣服務 可接受4種貨幣交易及即時顯示貨幣價格
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
【職場熱話】老闆「風水魚」被餵飼突然死亡 機智同事一句話輕鬆解釋 網民：轉數很快
【職場熱話】老闆「風水魚」被餵飼突然死亡 機智同事一句話輕鬆解釋 網民：轉數很快
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【樓市熱話】原擁一自住一出租單位 計劃賣兩樓換一樓 被朋友笑做法愚蠢 網民：反其道而行
【樓市熱話】原擁一自住一出租單位 計劃賣兩樓換一樓 被朋友笑做法愚蠢 網民：反其道而行
涉違規採集信用信息　5家內銀被央行罰款
涉違規採集信用信息　5家內銀被央行罰款
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　