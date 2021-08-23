【大行點睇】 信達生物獲「摩笛」高奏 股價未來15日至少70%機會升

信達生物（01801）將於周三（25日）公布中期業績。大摩發表研究報告唱好信達生物，相信公司股價未來15日上升，發生機會率為70%至80%，予其「增持」評級，目標價104元，與現價計，潛在升幅逾六成。

早前因官媒關注綫上處方可靠度，加上A股生科龍頭恒瑞醫藥（滬﹕600276）中期業績遜預期，拖累信達生物股價捱沽。該行指，公司近期股價下跌，令短期估值吸引，並認為下跌與其基本面無關，只是受同業恒瑞醫藥盈利未能符合市場預期所拖累。

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記者：郭秀慧