【著數優惠】麥當勞餐廳新增PayMe付款 可享消費滿35元即減5元優惠

最近麥當勞請來MIRROR三子姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）拍攝廣告片《男兒爭入樽》於上周四（19日）首播，連同預告片已獲逾百萬次播放點撃率。麥當勞於本周再推三子的「籃神卡」，成功吸引大批鏡粉捧場光顧。



電子支付在香港愈來愈普及，麥當勞和滙豐旗下電子錢包 PayMe於周一（23日） 宣佈攜手推動 OMO（Online Merges Offline）消費模式，為客人提供線上至線下的無縫餐飲體驗。雙方早前已為麥當勞 App 增設 PayMe 收款，即日起更進一步讓顧客可於麥當勞遍佈全港的餐廳，在付款櫃檯和自助點餐機下單時以 PayMe 進行付款。

麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出，詳見【下一頁】

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適逢麥當勞 App 週年慶，麥當勞即日起連續三星期於麥當勞 App 推出不同電子優惠券回饋用戶。推廣期內，顧客凡使用滙豐 PayMe 消費滿35元，便可即享減5元優惠，麥當勞 App 用戶可盡享雙重優惠獎賞，以超值價錢享受經典滋味。

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香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，現時麥當勞App用戶已達 260萬，早前麥當勞已推出線上 PayMe 電子支付服務，現時更拓展至線下所有 245 間餐廳全面支援 PayMe 付款，顧客無論於付款櫃檯或自助點餐機下單，均可以 PayMe 付款，令點餐與取餐服務更簡易快捷，在優惠期間更推出折扣回饋麥當勞顧客。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，PayMe 成立至今短短四年，用戶人數已經超越 250 萬，日趨融入香港大眾的日常生活之中。滙豐非常高興與麥當勞合作，進一步擴闊 PayMe 的商戶網絡，將 PayMe 安全便捷的支付體驗，推展至麥當勞 App 及餐廳。我們相信兩大為人熟悉的品牌攜手合作，將有助推動香港電子支付發展及跨行業數碼創新。

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此外，滙豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠透露，PayMe forBusiness 收款方案用量亦錄得顯著增長，今年首七個月的個人對商戶交易數目，較去年同期增逾一倍。



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記者：陳詠妍