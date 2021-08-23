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【恒大危機】再有兩高層售系內股份 恒大急挫一成創4年來新低

股樓投資 16:16 2021/08/23

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據港交所（00388）權益披露易顯示，繼中國恒大（03333）副主席夏海鈞於月初出售恒大汽車（00708）股份套現1.16億元後，再有恒大高層出售系內公司股份。

【A股布局】未按藥品集採協議供貨 有一A股藥企被重罰  詳情請看[下一頁]

恒大全日跌12.4%，收報4.31元，午後曾下試4.27元，創自2017年5月以來低位，成交5.6億元；恒大汽車全日跌26.9%，收報7.68元，曾下試7.42元，創逾一年低位，成交4.4億元。恒大物業（06666）全日跌9.1%，收報5.47元，成交5.1億元；恒騰網絡（00136）全日跌4.2%，收報3.64元，成交1.3億元。

【券商點睇】國內經濟面臨放緩壓力 A股業績下調空間大？  詳情請看[下一頁]

據悉，恒大執行董事兼恒大寶集團董事長史俊平於上周於場內以平均股價7.0835元售出100萬股恒大物業股份，同日以平均價4.4913元出售344萬股恒騰網絡。史俊平於出售以上股份共套現逾2,253萬元，交易後手上不再持有上述股份。

另外，恒大執行董事黃賢貴於同日以平均股價12.838元出售5.75萬股恒大汽車股份，套現74萬元，成交後不再持有恒大汽車股份。

同場加映：【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

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撰文 : 趙家盈

港股 A股 經濟 物業 汽車 恒大物業（06666） 恒大 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708） 恒騰網絡（00136）

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