亞馬遜女員工患病一天要去6次廁所　被開除後怒告公司涉歧視

亞馬遜一名倉務員因患有腸易激綜合症（Irritable Bowel Syndrome），平均一日要上廁所6次，卻因而遭上司指摘，質疑她「蛇王」，後更解僱了該名女倉務員。爾後該名倉務員起訴亞馬遜，指控公司違反新澤西州反歧視法（New Jersey‘s Law against Discrimination），涉歧視身體缺陷者。

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聲稱遭受歧視的倉務員名為Maria Iris Jennitte Olivero，她於6月在新澤西州高等法院控告亞馬遜，要求賠償。本月初，亞馬遜在美國地方法院作出回應，意圖將案件轉介至聯邦法院。

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法庭文件顯示，Olivero在去年7月起在亞馬遜工作，11月時她曾告知經理，因自己患有腸易激綜合症，每天需要上6次廁所，經理則回應指，她需出示醫生的證明。然而，兩個月後Olivero一直未有取得醫生證明。至今年1月，經理向Olivero稱她將被記錄在案，同時要在5天內取得醫生證明。法庭文件透露，當時Olivero最早的預約時間為6天後。及後經理解僱了Olivero，並稱現在提供證明為時已晚。

Olivero在訴訟中未有提列明賠償金額。亞馬遜方面表示，預計她會要求超過7.5萬美元，亦因此要求將案件轉介王更高級聯邦法院處理。

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