  • 33°C
香港時間 : 2021823日 (一) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞馬遜女員工患病一天要去6次廁所　被開除後怒告公司涉歧視

環球政經 16:18 2021/08/23

分享：

亞馬遜一名倉務員因患有腸易激綜合症（Irritable Bowel Syndrome），平均一日要上廁所6次，卻因而遭上司指摘，質疑她「蛇王」，後更解僱了該名女倉務員。爾後該名倉務員起訴亞馬遜，指控公司違反新澤西州反歧視法（New Jersey‘s Law against Discrimination），涉歧視身體缺陷者。

港股瘡痍滿目 北水淨流出再次突破百億 【見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

聲稱遭受歧視的倉務員名為Maria Iris Jennitte Olivero，她於6月在新澤西州高等法院控告亞馬遜，要求賠償。本月初，亞馬遜在美國地方法院作出回應，意圖將案件轉介至聯邦法院。

亞馬遜將進軍綫下實體店  計劃開設大型零售百貨店 【見下頁

法庭文件顯示，Olivero在去年7月起在亞馬遜工作，11月時她曾告知經理，因自己患有腸易激綜合症，每天需要上6次廁所，經理則回應指，她需出示醫生的證明。然而，兩個月後Olivero一直未有取得醫生證明。至今年1月，經理向Olivero稱她將被記錄在案，同時要在5天內取得醫生證明。法庭文件透露，當時Olivero最早的預約時間為6天後。及後經理解僱了Olivero，並稱現在提供證明為時已晚。

Olivero在訴訟中未有提列明賠償金額。亞馬遜方面表示，預計她會要求超過7.5萬美元，亦因此要求將案件轉介王更高級聯邦法院處理。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

亞馬遜（Amazon，美：AMZN） Amazon 新澤西 倉務員 美國 美元

上一篇文章

【Google】谷歌解散Google Health　部門主管下月離職

下一篇文章

【恒大危機】再有兩高層售系內股份 恒大急挫一成創4年來新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
【職場熱話】老闆「風水魚」被餵飼突然死亡 機智同事一句話輕鬆解釋 網民：轉數很快
【職場熱話】老闆「風水魚」被餵飼突然死亡 機智同事一句話輕鬆解釋 網民：轉數很快
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【樓市熱話】原擁一自住一出租單位 計劃賣兩樓換一樓 被朋友笑做法愚蠢 網民：反其道而行
【樓市熱話】原擁一自住一出租單位 計劃賣兩樓換一樓 被朋友笑做法愚蠢 網民：反其道而行
涉違規採集信用信息　5家內銀被央行罰款
涉違規採集信用信息　5家內銀被央行罰款
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　