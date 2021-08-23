【MIRROR商機】CASETiFY送產品給姜濤　接逾百個新客查詢（多圖）

▲ 在互聯網發展蓬勃的世代，品牌有不同方法宣傳。

MIRROR和ERROR成為本地人氣男團，更有不少品牌邀請他們出席活動、擔任代言人等。但在互聯網發展蓬勃的世代，品牌更會寄送適合的產品給他們，藉社交網站宣傳。

CASETiFY業務發展高級副總裁莫機權表示，品牌近來經常寄送適合的產品給不同的名人明星、KOL（Key Opinion Leader）等，本地男團如MIRROR、ERROR外，海外如南韓女團BLACKPINK成員Jennie亦是其一。

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他認為與明星合作，最大的好處是接觸更多客戶群。並舉例：「有姜粉（姜糖）不認識品牌」，但姜濤在Instagram發限時動態後，一至兩日內便增加了100個以上的新客查詢。惟他重申，要吸引明星的粉絲客群，重點是限時動態的時間長短。產品曝光的時間越長，能吸引更多新客。

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被問及會否擔心，越來越多品牌找MIRROR及ERROR宣傳，會分薄粉絲的關注度。他認為不會，皆因其產品「好似（時裝）換衫」，只要喜歡跟上潮流的人，都會購買以配合日常穿搭。

CASETiFY選用寄送適合產品給明星，而非簽約代言。莫認為有好亦有不好，非代言合約的宣傳方式，有三大局限：1）不能保證明星不用其他同類產品；2）不能保證明星會發帖文；以及3）發帖文的內容，例如燈光、顏色等都不可以選擇。

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記者：馬意文