望南韓承認阿富汗塔利班為合法政府　冀雙方可進行經濟合作

阿富汗武裝組織塔利班早前發起猛烈進攻，一連拿下阿富汗多個城市控制權，現時已控制阿富汗首都喀布爾，當地局勢仍未明朗，有前政府士兵在北部巴格蘭省（Baghlan）從塔利班手上奪回3個縣。據《韓聯社》報道，阿富汗塔利班接受訪問時表示，希望南韓承認阿富汗塔利班為合法政府，冀雙方可在日後進行經濟合作。

《韓聯社》報道，阿富汗塔利班文化委員會（Cultural Commission）幹部Abdul Kahar Balkey，以5000字的文章說明新政府的經組成情況，以及對南韓泉水教會志願者遭綁架事件的立場和女性人權等問題看法。Abdul Kahar Balkey於訪問中稱，希望包括南韓在內、世界各國可承認塔利班是阿富汗合法政府，又強調這是阿富汗伊斯蘭酋長國（Islamic Emirate of Afghanistan）的立場。

值得留意，國際貨幣基金組織 （IMF）上周三（18日）表示，由於塔利班奪取阿富汗控制權後，該國政府局勢不明朗，決定暫停阿富汗獲得IMF資源的權利，其中包括約4.4億美元的資金。而IMF發言人指出，目前阿富汗政府缺乏國際社會的明確認可，因此該國暫時無法獲得特別提款權或其他IMF的資源。

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責任編輯：黎淑雯

