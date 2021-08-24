【樓市熱話】每晚噪音不斷 卻沒人投訴 正值農曆七月疑神疑鬼 網民：直接叫管理處上來聽

農歷七月十四日剛過去，市民紛紛酬神保護自己。每到這種時候，最怕就是鬼神找上自己，藏在家中。近日有網民於網上討論區發文，指最近每晚都聽到噪音。

網民經歷：

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帖文一出，網民紛紛大叫「好邪啊！」，又為樓主出謀獻策，指「可以錄下來給管理處聽」、「直接叫管理處上來聽」、「叫朋友上來玩，看他們能不能聽到」等。有人詢問樓主是否每晚都在同一位置聽到聲音，如果是的話就要即刻搬走，隨即有人就稱：「每晚朗讀聖經，念得多鬼也怕！」

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不過亦有網民不信樓主，覺得她患上了思覺失調，有幻聽等。樓主就指自己丈夫也有聽到，網民就揶揄她幻想一個老公出來。

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責任編輯：張瑋婷