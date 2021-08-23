【Google】谷歌解散Google Health　部門主管下月離職

據外媒報導， 科技巨頭谷歌(Google)將解散其健康部門Google Health，部門主管David Feinberg將於下月1日離職。

報道引述一份內部備忘錄指，Google研究部門主管Jeff Dean向內部員工發出信件，稱Google Health不會再作為一個獨立部門，旗下的員工將分批調到不同部門。另外，部門主管David Feinberg將於9月1日離任，並加入醫療保健科技公司Cerner，出任行政總裁一職。

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谷歌發言人回應指：「谷歌堅信技術的力量可以改善健康，我們已增加整個公司的健康投資。包括在Google Health的內部開發項目，在搜索、地圖和YouTube上推出和擴大與健康相關的功能，覆蓋數十億人。」

Google Heath成立於2018，截至今年3月，該部門擁有約700名員工，從事研究、成像、臨床工具和健康傳感器等方面的工作。

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責任編輯：黃苑筠