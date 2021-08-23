【珍品拍賣】Steve Jobs罕見簽名　蘋果Apple II使用手冊以600萬被投得（多圖）

▲ 獲得Steve Jobs和蘋果第二任行政總裁Mike Markkula簽名的蘋果Apple II使用手冊，最終以接近80萬美元被投得。（RR Auction網站截圖）

近日有拍賣行把一些有關蘋果和Steve Jobs的物品進行拍賣，當中有一本獲得Steve Jobs和蘋果第二任行政總裁Mike Markkula簽名的蘋果Apple II使用手冊，最終以接近80萬美元被投得。

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綜合外電報道，Apple II被認為是蘋果第一個成功的產品，亦是首部為大眾市場以設的電腦。據拍賣行RR Auction指，Apple II真正「改變世界」，令大約600萬家庭及企業體驗了個人電腦，其所帶來的收入亦令蘋果成功上市。

這份Apple II手冊除了有Steve Jobs和Mike Markkula簽名，更有Steve Jobs寫下的字句：「Julian，你們是第一代在有電腦之下成長。去改變世界吧！ 」Steve Jobs口中的 Julian全名為Julian Brewer，他的父親正正是當時為蘋果在英國分銷產品的企業家。

Julian又透露，當時他在睡房以Apple II編寫遊戲時，他的父親叫他來與客人打招呼，而2位客人正正是Steve Jobs和Mike Markkula。後來他才明白Steve Jobs甚少簽名，更何況是這類型的題詞。

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最終這本使用手冊以78.7萬美元（約613萬港元），被美式足球隊「Indianapolis Colts」的老闆及行政總裁Jim Irsay所買下。他在一份向拍賣行提供的聲明中提到：「當我們想到過去兩個世紀中最偉大、最具創新精神的人時，Steve Jobs肯定是其中之一。」，又指「他是一位真正具有變革性的人物，他改變了人類每天思考、做生意和互動的方式。」

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責任編輯：葉泳珊