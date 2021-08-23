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【加密貨幣】比特幣價格重上50000美元　過去一個月累升逾5成

股樓投資 18:03 2021/08/23

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加密貨幣市場近期造好，當中比特幣價格自上月底不斷反彈，本周日（22日）觸及5月中旬以來高位，重上50,000美元水平，市值回升到9,436億美元。另外以太幣同樣造好，本周一（23日）報3,339美元，24小時內升2.2%。

【虛擬貨幣】PayPal英國首推加密幣服務 可接受4種貨幣交易及即時顯示貨幣價格【下一頁

比特幣曾在今年4月突破64,000美元，創下歷史高位，不過隨後便慘遭拋售，上月一度跌穿30,000美元，直到本月才出現明顯升勢。分析認為，中國當局今年嚴打比特幣是造成幣價大跌的主要原因之一。早前內地政府先後出台了一系列比特幣限制措施，包括打擊挖礦行為等，還下令禁止銀行等金融機構停止提供虛擬貨幣交易和相關服務。

【加密貨幣】加密貨幣總市值重上2萬億美元 專家料比特幣明年達10萬美元【下一頁

近一個月內，比特幣價格已經反彈超過5成，至於後市將如何？Fairlead Strategies 技術分析師Katie Stockton曾於本月初表示，比特幣已經企穩3,0000美元，反映其短期走勢積極、中期勢能亦有所改善，略高於51,000美元將是下一個阻力位。根據Coindesk數據，本周一（23日）比特幣最新報50,224.7美元，24小時內升2.24%。

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编辑：李勝男

虛擬貨幣 比特幣 技術分析

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