《聲級學堂》專業配音課程   助青年把握機遇

大灣區共同家園青年公益基金與電視廣播有限公司攜手合辦《好聲好戲之聲級學堂》，免費為16-30歲的青年提供專業的配音體驗課程，透過一系列多元訓練內容，讓有興趣成為專業配音工作者的年輕學員，由淺入深地學習聲演技巧，親身體驗配音工作及了解行業的知識，一步一步實現成為專業配音員的夢想。《好聲好戲之聲級學堂》已正式開學。

▲ 大灣區共同家園青年公益基金常務副主席霍啟剛表示，《好聲好戲之聲級學堂》助學員抓緊機會積極裝備自己。

大灣區共同家園青年公益基金常務副主席霍啟剛表示：「大灣區青年基金透過主辦及資助多元項目，支持青年人追尋理想和發掘興趣，把握不同的發展機遇。早前《好聲好戲》節目成功發掘星級參賽者的聲演潛質及才華，引起不少青年人對配音行業的關注及興趣，因此大灣區青年基金特別與無綫電視合作舉辦《好聲好戲之聲級學堂》，助他們抓緊機會積極裝備自己，亦希望為香港配音業注入更多年輕新血，並相信未來在大灣區內亦將會提供配音工作的發展機遇。」

▲ 大灣區共同家園青年公益基金與電視廣播有限公司攜手合辦《好聲好戲之聲級學堂》，提供專業的配音體驗課程予16-30歲的青年。

▲ 《好聲好戲之聲級學堂》正式開學，表現最優秀的3位學員有機會參加配音訓練班。

《好聲好戲之聲級學堂》早前公開招募，吸引超過300名青年申請。整個課程共10節，分兩階段進行，由多位《好聲好戲》中的專業配音員及藝人擔任導師，為學員提供一連串的專業配音訓練，以及分享配音工作的寶貴經驗。首兩節課堂讓100位入圍學員初步了解及掌握配音工作，表現突出的20位學員將獲選進入為期8節的第2階段課程，最終表現最優秀的3位學員，更有機會參加無綫電視配音訓練班，正式踏上聲演之路。

（資料由客戶提供）