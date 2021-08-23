【美股焦點】美國股票基金續強勁　單周吸金近千億元　

在美國經濟全面復甦下，美股今年氣勢如虹，標普500指數已經連升超過6個月，上周五（16日）收報4,480點，創下今年以來第59次創新高。反觀中港股市繼續繼續坐過山車，資金自然流向強勢股市，包括美國、歐洲等市場。

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根據EPFR Global數據，截至上周三（18日）的1周之內，全球股票市場合共錄得239億美元 (約1,862億港元) 的資金流入，當中美國股票基金吸引了128億美元 (約997.2億港元) 的資金淨流入，是9周以來最高水平。

美國銀行（Bank of America）認為，以上數據是在聯儲局透露今年或縮減量寬規模之前收集，顯示投資者在此之前仍然信任聯儲局的政策支持，因此願意逢低買入。該行解釋道，自新冠疫情以來，全球央行每小時購債8.34億美元，而美國政府自今年以來每小時支出8.75億美元來支持量寬，「市場相信，除了股票以外，沒有更好的投資選擇。」

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编辑：李勝男