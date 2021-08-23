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普京反對鄰國安置阿富汗難民 憂武裝分子潛入俄羅斯

環球社會熱點 15:07 2021/08/23

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美國等國為加快於阿富汗撤僑速度，打算安排等待簽證的部分阿富汗難民暫時安置中亞國家，部分為俄羅斯鄰國。俄羅斯總統普京周日（22日）表明，反對阿富汗難民暫時安置鄰國的做法，稱不希望有武裝分子假扮難民入境俄羅斯。

喀布爾機場人踩人意外 母哭訴2歲愛女慘死 【下一頁】

俄羅斯媒體報道，普京會見執政黨統一俄羅斯黨領袖時，批評西方國家不容許未有簽證的難民進入他們的國家，卻讓這些難民在無簽證的情況下入境俄羅斯鄰國，形容將無簽證難民轉移至俄羅斯鄰國的做法十分丟臉。

普京又表示會在周一（23日）集體安全條約組織（CSTO）會議上，反映無簽證難民轉移至俄羅斯鄰國的問題。

俄羅斯允許前蘇聯中亞國家民眾免簽證入境俄羅斯，普京稱憂慮阿富汗武裝分子會假扮難民入境，普京明言不希望有假扮難民的武裝分子潛入，而俄羅斯外交部會優先處理阿富汗難民問題。

阿富汗孕婦撤離途中突分娩 母女平安抵美軍基地 【下一頁】

與阿富汗接壤的烏茲別克、塔吉克（Tajikistan）等中亞國家，對大量阿富汗難民湧入國境感到憂慮，也不希望「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIL）武裝分子及宗教極端分子，假借難民名義滲入國家。

責任編輯：李俊儀

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