【新冠疫苗】英研究加強劑減劑量 增窮國打針機會

世衛多次批評富裕國家為民眾接種新冠疫苗加強劑，是剥削貧窮國家接種新冠疫苗的機會。英國計劃於下月為民眾接種新冠疫苗加強劑，當地有科學家正研究能否削減疫苗加強劑的劑量，盡量為更多人接種加強劑。

以研究：接種劑量增大 保護力更持久 【下一頁】

英國南安普敦大學醫院進行新冠疫苗加強劑劑量的研究，研究不同劑量的安全性及副作用。研究人員發現較少劑量的疫苗或會增強免疫反應，甚至降低副作用。若研究證實減少疫苗劑量作加強劑，仍能提供有效保護作用，將可讓更多民眾接種疫苗。

英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）表示對上述研究提議感興趣，研究人員會向JCVI提交研究結果，JCVI會同時考慮其他實驗及研究數據，從而制定新冠疫苗加強劑接種計劃。據悉，JCVI暫時不會為所有成年人接種疫苗加強劑，最快於下月安排特定群體接種加強劑。

香港大學流行病學家高本恩（Benjamin Cowling）率領團隊發表的一篇論文亦指出，減少疫苗接種劑量是解決全球疫苗短缺情況的潛在可行方案。但亦有研究人員指，這個做法或會增加新冠病毒對疫苗的抗藥性。

世衛譴責富國打第三劑 籲先讓更多人接種 【下一頁】

牛津大學流行病學及藥物教授亨特（David Hunter）指，過往伊波拉和小兒麻痹症疫苗短缺時，醫學界亦嘗試減少疫苗劑量來增加疫苗供應。亨特表示正對數款新冠疫苗進行研究，評估減少疫苗劑量的有效率。

根據統計，全球70%的人口完成接種新冠疫苗，將需要約110億劑疫苗。但全球截至7月初，只為民眾接種了32億劑疫苗，低收入國家的民眾最快要到2023年才能接種疫苗。

責任編輯：郭麗明